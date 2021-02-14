ديمبلي يكلف برشلونة 135 مليون يورو

دوليه

أكد تقرير صحافي اسباني، أمس أنَّ برشلونة على أعتاب دفع 5 ملايين يورو، بسبب جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي. ووفقا لصحيفة «ماركا» الاسبانية، فان برشلونة سيدفع لبوروسيا دورتموند 5 ملايين يورو، اذا شارك ديمبلي أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري.

وأشارت الى أن العقد المبرم بين الناديين يتضمن 105 ملايين يورو مبلغ ثابت للصفقة، بالاضافة الى العديد من المتغيرات.

وأوضحت أن أحد المتغيرات ينص على منح دورتموند 5 ملايين يورو عند مشاركة ديمبلي بشروط محددة في 25 مباراة بكل موسم، ما قد يتحقق في مباراة ديبورتيفو ألافيس.

وقالت الصحيفة الاسبانية، انه بحصول دورتموند على أموال مشاركة ديمبلي هذا الموسم، تكون قيمة الصفقة وصلت الى 135 مليون يورو.

وأضافت أنه يتبقى في الصفقة 10 ملايين يورو معقدة، حيث يحصل عليها دورتموند، اذا فاز برشلونة بدوري أبطال أوروبا مرتين.

