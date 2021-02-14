مولر عاد وحيداً إلى ألمانيا

دوليه

عاد توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، الى الأراضي الألمانية وحيدا، بعد مغادرة قطر أول من أمس. وغاب مولر عن مباراة فريقه ضد تيغريس أونال المكسيكي في نهائي كأس العالم للأندية، الخميس الماضي، بعد تبين اصابته بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة «بيلد»، فان صاحب الـ 31 عاما عاد الى مدينة ميونخ أول من امس، قبل منتصف الليل، وذلك عبر طائرة طبية خاصة.

وأظهرت الصور ارتداء مولر بدلة كاملة مع قناع وأغطية حذاء أثناء خروجه من الطائرة، وفي استقباله شرطة الجمارك وشاحنات المطار وفريق طبي متنقل على المدرج.

ويتعين على النجم المتوج بالسداسية رفقة الفريق البافاري، الدخول في الحجر الصحي في المنزل حتى تعافيه. وعادت بعثة بايرن ميونخ دون مولر، الى ألمانيا صباح أول من أمس، وذلك بعد تتويج الفريق بلقب مونديال الأندية بعد الفوز على تيغريس (1-0).

ولم يعد حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي، رفقة البعثة، اذ ظل في قطر لتنظيم رحلة عودة مولر بأمان الى الوطن.

