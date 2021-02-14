في التأني السلامة.. بس لازم نلعب!

محلية

علمت بأنه قد تم تأجيل الاجتماع الذي كان من المفترض ان يعقد بين وزير الاعلام والشباب يوم الاربعاء الماضي الى اليوم (الاحد) لاسباب لم تعلن ولكن يمكننا تخمينها بأن الوزير اراد ان يستشف رأي الحكومة في مطالب الاندية له والتي تم الاعلان عنها قبل ان يجتمعوا..... فأراد مناقشتها مع لجنة الطوارئ لمرض «كورونا» قبل ان يعطي الاندية الموافقة... حتى مجلس الوزراء لم يعقد اجتماعه الاثنين او الخميس الماضيين تحسبا لاي مستجد على قرارات هذا الوباء ولكي يتأكد من تشكيل حكومته الجديدة وما سيكون فيها من تغييرات أكيدة حتى يستطيع رئيس مجلس الوزراء حسم الموضوع من غير اي تصعيد نيابي متوقع.

فرسالتي لهذه الاندية هي المقولة التالية: «كل تأخيرة فيها خيرة» فالتأخر اسبوع ليس بالوقت الطويل لاخذ قرار مصيري بشأن استئناف النشاط الرياضي باحترازات صحية قوية... فبالامس لعبت مباراة من بطولة افريقيا بين الزمالك المصري ومولودية الجزائري بستاد القاهرة حضره جمهور قليل من جماهير الزمالك التي اغضبت الاتحاد الافريقي بكرة القدم الذي مقره بالقاهرة من هذا الفعل والتي ستقرر عقوبة قوية على الزمالك عقابا له لادخال هذه الجماهير خصوصا بـأن مسؤولية اعداد الملعب تقع على الزمالك...الخ. هذا القرار يعطينا انطباعا بأن في امور الصحة العامة للناس لا توجد بها استثناءات في السماح للجماهير لحضور المباراة خصوصا هذه الايام الصعبة على العالم لوجود فيروسات جديدة بدأت تظهر في بعض الدول خصوصا الفيروس الانكليزي المتحور. فهنا لا يمكننا ان نتجاهل قرارات وزارة الصحة بأن نكون حازمين مع الكل في تطبيق الاشتراطات الصحية بحذافيرها واولها اجراء مسحات للاعبين وعدم السماح للجماهير بحضور المباريات.

