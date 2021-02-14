مناقشة عودة النشاط اليوم

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يجتمع وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية اليوم لمناقشة قرار مجلس الوزراء المتضمن وقف النشاط الرياضي مدة شهر قابل للتمديد الذي اتخذ قبل أكثر من أسبوع وسط مطالبات بعودته في أسرع وقت ممكن.

ويطالب ممثلو الهيئات الرياضية استثناء النشاط الرياضي من التوقف نظراً للأضرار الكبيرة التي ستلحق بها وبمنتسبيها سواء مادياً أو فنياً.

وسيجتمع الوزير المطيري مع ممثلي الأندية في 06:00 مساء، على أن يتبعه اجتماع آخر مع ممثلي الاتحادات في 08:00 مساءٍ. وكان من المقرر عقد الاجتماع يوم الأربعاء الماضي لكن الاجتماع تأجل إلى اليوم دون ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك.

ومن المتوقع أن يتفهم الوزير مطالبات الهيئات الرياضية على أن يرفع الأمر إلى اجتماع مجلس الوزراء الذي يُعقد غداً، وفي حال وافق مجلس مجلس الوزراء على استئناف النشاط فإن العودة ستكون مشروطة بعدة إجراءات احترازية صارمة. لكن هذا الأمر مقترن بالتوجه الحكومي لمعالجة تزايد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد - 19»، ففي حالة فرض حظر شامل أو جزئي، فإن قرار عودة النشاط الرياضي سيتأجل حتى مطلع مارس المقبل.

وأرسل أكثر من اتحاد كتاباً إلى الهيئة يطالبون فيه استثناء أنشطتها من قرار الإيقاف، في الوقت الذي أصدرت فيه الأندية بياناً بعد اجتماعها السبت الماضي طالبت فيه بـ «التقنين» بدلاً من المنع، وأكدوا أن الإيقاف «سوف يتسبب بأضرار وخيمة على الهيئات الرياضية والتي على عاتقها التزامات مالية ضخمة من عقود احترافية مختصة بلاعبين ومدربين».

وطلبت اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة من وزارة الصحة تطعيم الرياضيين وأخذ مسحات أسبوعية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات المقترحة ضمن سياسة «التقنين» كاقتصار حضور المقصورة الرئيسة على 5 أو 7 أعضاء فقط من مجلس إدارة كل ناد، بالإضافة إلى تقليص عدد إداريي الفريق الموجودين في الملعب، ناهيك عن التشدد في منع الجماهير من الحضور، والتشديد على مراقبي المباريات برفض انطلاق أي مباراة في حالة وجود عدد من الجماهير.

