تأهل سرور وبطي والمسلم إلى «البارالمبية»

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تأهل لاعبو منتخب ألعاب القوى للمعاقين فيصل سرور وضاري بطي وياسر المسلم إلى دورة الألعاب البارالمبية المزمع إقامتها في طوكيو الصيف المقبل، وذلك بعد حصدهم الأرقام المؤهلة للمشاركة في البطولة العالمية،إذ فاز فيصل سرور بالميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات رمي الجلة في بطولة فزاع الدولية الثانية عشرة لألعاب القوى للمعاقين والتي اختتمت منافساتها مساء أمس في دبي ، فيما حصل ضاري بطي على المركز الثاني والميدالية الفضية برمي الجلة، بينما سجل ياسر المسلم رقما عالميا أهله للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقبلة، كما أحرز فيصل الراجحي وعبدالله العنزي الميدالية البرونزية في سباقي 1500 و100 متر جري بالكراسي المتحركة تواليا.

وأهدى رئيس اللجنة البارالمبية الكويتية مهدي العازمي الانجاز الكبير الذي حققه أبطال الكويت إلى القيادة السياسية في البلاد، وقال:” جاءت المراكز المتقدمة التي أحرزها أبطال الكويت في أول مشاركة دولية لهم منذ تفشي وباء كورونا منذ ما يزيد عن عام ونصف، ولقد اثبتوا جودة اللاعب الكويتي، ورفعوا علم بلادهم عاليا في بطولة دولية شهدت منافسات قوية للاعبي 63 دولة مشاركة، وسوف تواصل اللجنة البارالمبية دعم أبطال الكويت لرفع عدد المشاركين في الدورة البارالمبية المقبلة، حيث سوف نشارك في بطولتي العين وتونس الدوليتين المقبلتين واللتين ستقامان في شهر مارس المقبل، وهما مؤهلتا للدورة البارالمبية».

وشكر مهدي العازمي الهيئة العامة للرياضة على دعمها للاعبين، وكذلك النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ، وأضاف «بتعاون الجميع سوف نحقق المزيد من النتائج الكبيرة وحصد المزيد من الميداليات الدولية لبلدنا الكويت».

من جهته، أبدى رئيس الوفد والمدرب الوطني حمد العدواني سعادته بالأرقام التي حققها أبطال الكويت في بطولة فزاع الدولية، وأضاف «المراكز المتقدمة التي احرزها أبطال الكويت جاءت في ظروف صحية صعبة، وتوقف طويل عن المشاركات الخارجية، لكنهم تغلبوا على جميع العقبات التي واجهتهم ليحصدوا المراكز المتقدمة».

