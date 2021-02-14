الإصابة تبعد معلول أسبوعين

دوليه

أكد طبيب الأهلي المصري أحمد أبوعبلة غياب التونسي علي معلول الظهير الأيسر عن لقاء الفريق المقبل أمام المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا الذي يقام بعد غد وذلك بسبب الإصابة.وأوضح أن اللاعب التونسي سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين للإصابة.وقال :»معلول أجرى أشعة رنين فور الوصول من الدوحة وأثبتت الأشعة إصابته بشد في العضلة الخلفية يستوجب العلاج لمدة أسبوعين».كما كشف طبيب الأهلي معاناة صلاح محسن رأس الحربة من آلام في العضلة الأمامية وسيخضع لفحص بالأشعة لتحديد حجم الإصابة وموقفه من مباريات الفريق في الفترة المقبلة.

