الزمالك يسقط في فخ التعادل السلبي أمام المولودية

دوليه

أهدر الزمالك كل الفرص التي أتيحت له ليسقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه مولودية الجزائر في اللقاء الذي استضافه ستاد القاهرة اول من امس ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.وسيطر الزمالك على المجريات وأهدر عددا كبيرا جدا من الفرص السانحة للتسجيل في مباراة غريبة جدا ليهدر وصيف النسخة الماضية الفوز ويخسر نقطتين مهمتين في مشواره القاري.كما أثار الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما الجدل بعدما رفض احتساب ركلة جزاء للزمالك بعدما سدد فرجاني ساسي كرة في اتجاه المرمى واصطدمت بذراع مدافع المولودية. وحصل الزمالك والمولودية على نقطة من هذه المباراة وتصدرا المجموعة قبل قبل لقاء الترجي التونسي وتونجيت السنغالي أمس.ويصعد الأول والثاني من المجموعة للدور التالي والتعادل سيشعل المنافسة كثيرا في هذه المجموعة القوية.

من جانب آخر، قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك إن فريقه لم يحسن استغلال الفرص العديدة التي سنحت له في المباراة القوية ضد مولودية الجزائر. وتابع: «ما زلنا في بداية المشوار ولعبنا بشكل جيد ولكن لم يحالفنا التوفيق ولا بد أن ننظر للأمام ونعمل للتحسن فيما هو قادم والمستقبل سيكون أفضل». وأشار إلى أن الزمالك عليه أن يعمل لتصحيح مسألة إهدار الفرص، مبديا رضاه عن الأداء ولكن التعادل ليس مرضيا بالنسبة له ولجماهير الفريق.وعن مروان حمدي الذي شارك أساسيا لأول مرة قال: “مروان له طريقة لعب معينة وانضم للزمالك منذ أسبوعين ويحتاج لكثرة المشاركات للحصول على الثقة».

