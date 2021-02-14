موسيماني: الأهلي بحاجة لمهاجم مثل أغويرو

دوليه

قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري إنه يحتاج لدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الأحمر بحاجة لهداف بمواصفات الأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي الإنكليزي لزيادة الفعالية التهديفية وخاصة أن الفريق أحرز هدفا وحيدا في كأس العالم للأندية. وأوضح أن الوصول إلى كأس العالم للأندية جاء بعد إنجاز مهم وهو تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا.وزاد «ذهبت إلى قطر للفوز بكأس العالم للأندية وقلت ذلك ولكن البعض وصفني بالجنون ولكن كنا سنحقق المفاجأة ونتأهل للنهائي لولا الوقوع في طريق بايرن ميونيخ الألماني». وأشار إلى أن جماهير الأهلي هي اللاعب رقم 12 في الفريق واستقبلت البعثة بشكل رائع في قطر ودعمته بقوة، موضحا أنه فخور بهذه الجماهير التي تدعم الفريق باستمرار. وتابع «ليس من السهل تحقيق النتائج في كرة القدم خلال وقت قصير وانظروا إلى يورغن كلوب مدرب ليفربول الذي يحصد ما زرعه بعد 4 و5 أعوام ومازلت بحاجة للوقت لتحقيق المزيد من الإنجازات وأحظى بدعم الجميع داخل الأهلي خاصة محمود الخطيب رئيس النادي». وأتم «الأهلي يطمع لتكرار مشاركته بكأس العالم من خلال الفوز مجددا بلقب دوري أبطال إفريقيا ولكن الأمر لن يكون سهلا ويحتاج لتركيز شديد من الجميع».

