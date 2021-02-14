نجاح جديد لقطر في تنظيم البطولات

دوليه

نجحت قطر بامتياز في تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2020، التي أسدل الستار على منافساتها مساء الخميس الماضي بتتويج فريق بايرن ميونيخ الألماني بطلاً للنسخة السابعة عشر من «مونديال الأندية»، بفوزه على تيغريس أونال المكسيكي بهدف دون رد سجله اللاعب الفرنسي بنيامين بافار في الدقيقة 59 من المباراة النهائية التي أقيمت في ستاد المدينة التعليمية.

وحازت استعدادات قطر وما رافقها من تدابير صحية صارمة لاستضافة مونديال الأندية، على تقدير مجتمع كرة القدم في العالم، الذي أشاد بالجاهزية التامة للدوحة التي مكنتها من تحقيق استضافة ناجحة أخرى تضاف إلى قائمة الإنجازات المتتالية لعاصمة الرياضة العالمية، التي تواصل المضي قدماً على طريق استضافة نسخة مبهرة من المونديال بعد أقل من عامين.

وجرت منافسات البطولة على ملعبين من ملاعب مونديال قطر 2022؛ هما ستاد أحمد بن علي الذي افتتح في ديسمبر الماضي، وستاد المدينة التعليمية. وتماشياً مع توجيهات وزارة الصحة العامة؛ تقرر إقامة مباريات البطولة بحضور جماهيري من داخل قطر بنسبة 30% من سعة ستادي البطولة التي تبلغ في كل منهما 40 ألف مشجّع، مع الالتزام بكافة الإرشادات الصحية المتوافقة مع توصيات الوزارة لمنع انتشار كوفيد-19.

وشهدت منافسات مونديال الأندية تطبيق إجراءات صارمة للوقاية من فيروس «كوفيد- 19»، وشملت التدابير الصحية الاحترازية تطبيق نظام دائرة العزل الطبي المعروف باسم «الفقاعة الطبية»، حيث اقتصرت حركة جميع المشاركين في البطولة، من لاعبين وإداريين ومنظمين، على أماكن الإقامة وملاعب التدريب والستادين اللذين شهدا مباريات البطولة. كما خضع جميع القادمين إلى قطر لفحص «كوفيد- 19» فور وصولهم إلى مطار حمد الدولي، وعزل كل من ثبتت إصابته بالفيروس.أما بالنسبة للمشجعين الذين زيّنوا مدرجات ستادي البطولة، فقد تعين عليهم إجراء فحص «كوفيد-19» يُثبت خلوهم من الفيروس قبل المباراة بـ 72 ساعة كحد أقصى، أو تقديم ما يُثبت حصولهم على الجرعة الكاملة من اللقاح المضاد للفيروس، أو تعافيهم من الإصابة بالمرض بعد الأول من أكتوبر الماضي، فضلاً عن الالتزام بارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الجسدي داخل الستادين وفي محيطيهما.

