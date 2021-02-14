الذوادي: فخور بالإنجازات الرائعة للجنة المنظمة

دوليه

أكد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، ورئيس بطولة كأس العالم للأندية « قطر 2022»، أن تنظيم حدث رياضي عريق بهذا الحجم الكبير وسط ظروف عصيبة يمر بها العالم بأكمله، ما كان ليتم لولا الجهود الحثيثة المتواصلة والكفاءة والمرونة العالية في التعامل مع تداعيات الجائحة، فضلاً عن الحنكة التي تحلى بها جميع الشركاء على المستوى المحلي. وأعرب الذوادي عن فخره واعتزازه بالإنجازات الرائعة للجنة المحلية المنظمة للبطولة، قائلاً: «إن كفاءة الأداء التي تميزت بها فرق العمل في اللجنة المحلية المنظمة أمر يبعث على الاعتزاز، فقد كرسوا جهودهم بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية، لتقديم بطولة ناجحة ينعم فيها الجميع من مشجعين ولاعبين ومسؤولين بالسلامة والأمان على الرغم من الأحوال الاستثنائية التي لم يسبق لها مثيل».

وتابع: «مرة أخرى تحقق قطر إنجازاً هاماً يضاف إلى سجلها المشرف في المشهد الرياضي العالمي، وتغمرنا مشاعر الفخر لإشادة مجتمع كرة القدم ومن ضمنهم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والأندية المشاركة في البطولة بالبنية التحتية المتطورة للستادات، والمرافق الحديثة، والإمكانات والمهارات التنظيمية الرفيعة».

