الخاطر: نركز جهودنا الآن لاستضافة كأس العرب

دوليه

اعتبر ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية « قطر 2020»، أن قطر فخورة باستضافة بطولة عالمية عريقة وسط تحديات فرضتها جائحة كورونا، وقال: «نالت قطر شرف استضافة مونديال الأندية للمرة الثانية، ونجحنا في البناء على تجربتنا المميزة في استضافة نسخة العام 2019 من البطولة، لنثبت مجدداً كفاءة عالية في تنظيم بطولة عالمية أخرى وفق أعلى المستويات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم».

وأضاف الخاطر: “شكلت البطولة منصة هامة لمواصلة تطوير خططنا وإجراءاتنا لاستضافة بطولة كأس العرب 2021 في نهاية العام الجاري، ثم استضافة الحدث الرياضي التاريخي، بطولة كأس العالم في 2022. ولا شك أن احتضان مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبرى توفر فرصة فريدة لاختبار جميع عملياتنا التشغيلية على أرض الواقع، كما تسهم بدور فعال في الاستعداد الجيد للحدث الرياضي الأبرز على الإطلاق بعد أقل من عامين».

وأشار الخاطر إلى أن قطر تركز كافة جهودها الآن استعداداً لتنظيم كأس العرب، وهي بطولة دولية تستضيفها قطر في الفترة من 1 الى 18 ديسمبر، وستقام مباراتها النهائية قبل عام بالضبط من انطلاق صافرة نهائي مونديال قطر 2022.واختتم الخاطر: «حرصنا خلال الأشهر الأخيرة على استمرارية أنشطة كرة القدم رفيعة المستوى، وبذلنا أقصى جهد ممكن لتوفير الدعم الكافي لإقامة منافسات كرة القدم الدولية، ومن بينها دوري أبطال آسيا التي شهدت 76 مباراة على أرض قطر العام الماضي، ونهائي كأس الأمير، إضافة إلى كأس العالم للأندية. نحن على أتم الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العرب بمشاركة أفضل 16 منتخباً عربياً، وهي بطولة مرموقة أخرى تعزز تاريخنا الحافل بالكثير من المحطات الرياضية المضيئة على المستوى الإقليمي والعالمي، كما ستسهم في اختبار كفاءة البنية التحتية واستعداداتنا على طريق استضافة مونديال 2022».

