خصصوا ولا تعمموا وصارحونا لا تجاملونا!

الاخيرة

في خضم داء خطير مثل «كورونا» وتداعياته الصحية والاقتصادية الخطيرة والمدمرة، لم يعد هناك مجال للمجاملة في القرارات التي تصدر من الجهات المختصة ومن ذلك فالكويت ليست كحال الكثير من بلدان العالم كثيفة السكان واسعة الأرجاء التي لا يمكن لها إلا أن تصدر القرارات والتعليمات التي تحمل صفة العموم.

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صغر حجم الكويت وقلة عدد سكانها يؤهلانها للدراسات العميقة لأسباب الإصابات وخلق الروشتة «الخاصة والصريحة» للتصدي للوباء بأفضل مردود صحي واقتصادي، وهي روشتة قد لا نجدها لدى الدول الأخرى واسعة الأرجاء كثيفة السكان، ومن ذلك لماذا لا تعلن وزارة الصحة - دون مجاملة- أسباب زيادة الإصابات وأي المناطق هي الأكثر إصابة وجنسيات المصابين كويتيين أم غير كويتيين ومراحلهم السنية؟

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فالمعرفة الدقيقة لأي من المناطق والجنسيات والمراحل السنية التي يتفشى بها الوباء تجعل الجهود والدواء يوجهان لمن يحتاجهما، أما التعميم وعدم المصارحة فيجعلان الحلول تُوجه للقطاعات الخطأ كما يحدث، أي إذا كنا ككويتيين نحن من يتفشى لديه الوباء بسبب الدواوين والمخيمات والأعراس.. إلخ. ويتسبب بالتبعية بزيادة عدد الإصابات، فما الفائدة من إغلاق المحال التجارية في الساعة الثامنة وأي منطق في إغلاق المراكز الاقتصادية غير المسببة للانتشار وترك أماكن اجتماعية غير منتجة هي المتسبب الحقيقي لزيادة عدد الإصابات؟

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آخر محطة:

1- الجمعيات والأسواق المركزية مفتوحة وهو أمر جيد، إلا أن المحال التي داخل الأسواق يُفرض عليها الإغلاق الساعة 8 مساء هو أمر محير فهل تعهد الفيروس الذكي بإصابة من يزور تلك المحال غير المزدحمة بعد الثامنة ويترك بقية الرواد؟

2- لماذا لا يُسرع بتطعيم الدبلوماسيين الكويتيين بالخارج والدبلوماسيين الأجانب بالكويت ومثلهم الطيارون ما دام اللقاح بدأ يتوافر بكثرة ووفرة؟!

