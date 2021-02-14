تزاحم هائل وأجساد متلاصقة لتجديد جوازات العمالة الفلبينية!

الاخيرة

ولن يبلغ البنيان يوما تمامه

إذا كنت تبني وغيرك يهدم

هذا بالضبط هو الواقع الذي تعيشه البلاد، فبينما لا تدخر السلطات المسؤولة جهداً في سبيل وقاية المواطنين والمقيمين من اخطار «كورونا»، وبينما يتخذ المواطنون في اعمالهم بل وفي منازلهم اقصى درجات الحذر، ويتحملون خسائر فادحة من اجل السيطرة على «الفيروس» ومنع انتشاره، نجد بعض الجاليات المقيمة على هذه الارض الطبية تضرب بكل التدابير عرض الحائط، ولا تقيم وزناً للاجراءات الصحية المطلوبة، والتدابير الاحترازية التي تفرضها الدولة.

فعلى سبيل المثال لا الحصر تستقبل سفارة الفلبين رعاياها الذين انتهت جوازاتهم يومي الجمعة والسبت فقط من كل اسبوع في مبنى نادي المعاقين الكائن في منطقة حولي من دون ادنى التزام بالتباعد الاجتماعي فضلا عن عدم ارتداء الكمامات والقفازات وغيرها من وسائل الوقاية المفروضة على كل مواطن ومقيم.

التزاحم كان هائلا، والاجساد كانت متلاصقة والانفاس كانت رائحة وغادية في ارجاء المبنى، ولا مراعاة مطلقا لما تمر به الكويت والعالم من جائحة تهدد الكبار والصغار.

ان ذلك المشهد المزري لا يمثل خطرا على المراجعين وحدهم، بل هو خطر داهم على المواطنين انفسهم الذين يصحبون مكفوليهم الى هذا المكان الذي يمكن ان نصفه بأنه بؤرة لانتشار الوباء وشيوع العدوى، كما ان هؤلاء المكفولين يعودون الى منازل كفلائهم ويختلطون بالصغار والكبار، معرضين حياتهم للخطر وهم يشعرون او لا يشعرون.

واذا كانت السفارة الفلبينية قد عجزت عن توفير مكان لرعاياها تنهي فيه معاملاتهم المتعلقة بالجوازات المنتهية، فلجأت الى مبنى خارجي في حولي فلماذا لا تتدخل الحكومة لانقاذ ابنائها وحمايتهم من خطر العدوى الذي تزداد نسبته كلما ازدادت اعداد المخالطين؟

ان على الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية ان تلزم سفارة الفلبين وغيرها من السفارات بالاعتماد على المواعيد الالكترونية المسبقة التي تحدد اعداد المراجعين وتلزمهم في الوقت نفسه بالاجراءات الاحترازية المفروضة فـ «كورونا» لا يرحم احدا، ولا يتوانى عن الانتقال من شخص الى آخر بمجرد المخالطة فضلا عن المعايشة التي تتم بين الخدم والمخدومين على مدار الساعة.

وبامكان وزارة الخارجية ايضا ان تطالب سفارة الفلبين وغيرها بفتح ابوابها طوال ايام الاسبوع تخفيفا للزحام ومنعا من التلاصق والتدافع والاختلاط.

«النهار» وهي تطرح هذه القضية تأمل ان ينهض الجميع لمعالجتها وانهائها والقضاء عليها، والا فإن كل الجهود الحكومية ستذهب سدى كما ان تجاوب المواطنين والتزامهم بالشروط والاجراءات الصحية، كل ذلك سوف يذهب ادراج الرياح ما دامت هناك جاليات تتجاوز، وسفارات يتزاحم رعاياها امام النوافذ والابواب لتجديد الجوازات او لغير ذلك من المعاملات.

انها صرخة من المواطنين للحكومة مؤداها وملخصها اوقفوا الازدحامات في السفارات المعتمدة، وطبقوا عليها الاجراءات، لأن التساهل معناه هدم كل الجهود، وضياع كل الاحترازات فضلا عن ضياع اموال المواطنين انفسهم في دفع الغرامات المترتبة على انتهاء جوازات واقامات العمالة المنزلية. تداركوا الموقف قبل فوات الاوان.

