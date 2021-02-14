الأحد 14 فبراير 2021 ,3 رجب 1442
رقم العدد:
4215
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عماد جواد بو خمسين
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جريدة النهار
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وطن النهار
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مايصير
عدم الالتفات لمعاناة المواطنين بصعوبة تجديد جوازات عمالتهم المنزلية.
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