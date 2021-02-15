الخالد: أوضاع مزرية في العقارات المخالفة تستدعي المواجهة السريعة

أول النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أنه «لا يمكن القبول بأوضاع مخالفات البناء في محافظة العاصمة»، منوها بأن «المحافظة ستظل تتابع إجراءات القضاء على هذه المخالفات كافة تبعا للقوانين واللوائح المعمول بها حتى القضاء عليها تماما».

وفي تصريح صحافي أدلى به على هامش جولة له في منطقة شرق لمتابعة مستجدات حملة إزالة مخالفات البناء حيث تفقد عقارا يتضمن مخالفات بناء خطيرة، أوضح الخالد أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية بشأن إزالة هذا العقار الذي يتضمن مخالفات بناء خطيرة وإخلاء من العمالة وإعادة ترميمه». وأشار إلى أن «الأوضاع المزرية الموجودة داخل بعض العقارات القديمة والمتهالكة في منطقة شرق ومنها تكدس العمالة داخل السكن في مساحات لا تتناسب مع أعدادها والمخالفة للاشتراطات الصحية، إلى جانب بعض حالات سرقة التيار الكهربائي واستغلال مجرور الأمطار في الصرف الصحي، بالإضافة إلى عدم ملاءمة البيئة للسكن الآدمي يحتاج للمواجهة على وجه السرعة».

وثمن الخالد جهود فريق الطوارئ لفرع بلدية المحافظة، داعيا «جميع الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها في حملة إزالة مخالفات البناء في المحافظة حتى القضاء على المخالفات كافة تماما».

