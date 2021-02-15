حصر حكومي شامل لخسائر «كورونا»

الأولى

كشف مصدر حكومي مطلع لـالنهار، عن استطلاع حكومي للخسائر التي لحقت بقطاع الأعمال من الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لبحث إمكانية تقديم حزمة تحفيزية لتلك المشروعات المتضررة من الأزمة والعمل على وقف نزيف خسائر تلك المشروعات التي تعد ركيزة رئيسة للاقتصاد. (طالع ص 08)

وأفاد المصدر أن التوجه الحكومي يأتي متزامناً مع الاجتماعات المكوكية التي عقدها مجلس الوزراء مع ممثلين عن القطاع الخاص، من الشركات وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث المشكلات والتحديات والخسائر التي لحقت بتلك المشروعات خلال الفترة التي تلت تفشي فيروس كورونا وحتى الآن.

وقالت مصادر اقتصادية إن تحديد آلية مواجهة الخسائر الفادحة التي تكبدها القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعتمد وفي المقام الأول على حجم السيولة المتوافرة لدى الحكومة والتي ستحدد طريقة التحفيز وآلية مواجهة تلك الخسائر.

وتواجه الحكومة أزمة سيولة حادة بسبب غياب التوافق الحكومي – النيابي حول تمرير قانون الدين العام، والبالغ قيمته 20 مليار دينار وذلك لمواجهة العجز في الميزانية وتمويل المشاريع التنموية المدرجة في خططها التنموية.

كما تسعى الحكومة لإجراء إصلاحات مالية واقتصادية، تستهدف في المقام الأول تنويع مصادر الدخل والقضاء على الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووقف الهدر في الإنفاق والسعي لتعزيز المصدات المالية، وتعزيز وضع الكويت في مؤشرات التصنيف الائتماني.