500 ألف جرعة من لقاح «أوكسفورد» تصل أول مارس

الأولى

وصلت الى البلاد امس شحنة جديدة من لقاح شركة فايزر ضد «كوفيد- 19» وأكدت مصادر صحية أن الكويت على موعد مع شحنة كبيرة من لقاح أوكسفورد في بداية شهر مارس المقبل قد تصل الى 500 ألف جرعة.

وكشفت المصادر أن قرار منع دخول غير الكويتيين للبلاد قابل للتمديد اسبوعين آخرين لمزيد من الاستعداد لترتيب اجراءات الحجر المؤسسي لهم.

من جانب آخر، طالبت الإدارة العامة للطيران المدني شركات الطيران بأن تتحمل كلفة فحص الـ «pcr» لجميع الركاب القادمين اعتباراً من 21 الحالي عن طريق منصة «كويت مسافر».

واوضح نائب المدير العام لـشؤون مطار الكويت صالح الفداغي في تعميم أصدره أمس أنه من الضروري أن يتم حجر مؤسسي لجميع الركاب القادمين لمدة 7 أيام في أحد الفنادق المخصصة للحجر والمدرجة في المنصة.

ولفت الى ضرورة عمل الإجراءات اللازمة وعدم السماح للركاب بصعود الطائرة إذا لم يستوفوا المتطلبات اللازمة والخاصة بقرارات مجلس الوزراء، واشار الى ان من يخالف ذلك فسوف تطبق عليه الإجراءات القانونية ذات الصلة.

من جهة أخرى، اوقفت وزارة الصحة في تعميم إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة وغير المستعجلة في المستشفيات العامة، اعتبارا من امس وحتى إشعار آخر وذلك نظرا لازدياد أعداد الاصابات وزيادة نسبة إشغال الأسرّة في الأجنحة والعناية المركزة والحاجة الى تسخير جهود كل أطباء التخدير والعناية المركزة في وحدات العناية المستحدثة لمرضى «كوفيد-19»