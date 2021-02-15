جلسة غداً لمناقشة إجراءات «كورونا» والنواب يطالبون بحضور حكومة دستورية

الأولى

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عزمه توجيه دعوة لعقد جلسة خاصة غدا الثلاثاء لمناقشة الاجراءات الحكومية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد وتحوراته وتداعياته، وذلك بعد ان تم التنسيق مع النواب مقدمي الطلب ورئيس الحكومة. وقال الغانم في تصريح صحافي بالمجلس امس: بالنسبة لطلب النائب اسامة المناور ومجموعة من النواب، فقد تم التنسيق بين مقدمي الطلب والحكومة وأبلغني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الموافقة على حضور الجلسة، مضيفا أدعو النواب الى عمل مسحة الـ pcr، وستزودهم الأمانة العامة بالتفاصيل المتعلقة بالوقت والمكان، متمنيا ان تنتهي المسحات اليوم الاثنين حتى يتمكن الجميع من الحضور.

من جانبه، طالب النائب محمد المطير رئيس الوزراء المكلف اعلان تشكيل الوزارة قبل الجلسة الخاصة لـكورونا، مضيفا: لن نقبل حضور حكومة مستقيلة لتصريف العاجل من الامور جلسة خاصة كي لا تتهرب الحكومة القادمة من التزامات الحكومة المستقيلة.

من ناحيته، علق النائب د. بدر الداهوم بقوله: رئيس الوزراء وافق على حضور الجلسة الخاصة وقد سبق ان عطل الجلسات بذريعة ان الحكومة مستقيلة موعدنا معاك الثلاثاء بإذن الله.

من جانبه اعتبر النائب عبدالكريم الكندري ما يقوم به سمو رئيس الحكومة استهانة بالارادة الشعبية وبالنواب وتأكيد على انه غير جدير بالتعاون، استنادا الى تغيب الحكومة عن الجلسات العادية لتعطل اعمال البرلمان ثم ترحيب رئيسها بعقد جلسة خاصة.

وعلق بالقول: اما ان تحضر الحكومة مشكلة دستورياً، او لا اشارك بهذا العبث، فلا قيمة للحضور بحكومة مكلفة لا يستطيع النواب محاسبتها.

بدوره علق المناور بالقول: حضورالحكومة الجلسة خطوة بالاتجاه الصحيح، وننتظر الاستحقاق الأهم وهو تشكيل الحكومة.

من جانبه اعلن النائب مساعد العارضي عزمه تضمين قرارات حكومة تصريف العاجل الواقعة في دائرة شبهة الترضيات والمساومات السياسي في استجواب رئيس الحكومة.

بدوره طالب النائب اسامة الشاهين بوجوب التزام كل الجهات الادارية بتخفيض نسبة التواجد بأماكن العمل دون تعسف يعرض حياة الناس للخطر، مع ازدياد حالات الاصابة بفيروس كورونا واقتراب الوفيات المؤلمة من حاجز الـ1000.

الى ذلك، حذر النائب عبدالله الطريجي سمو رئيس مجلس الوزراء مما يمارسه اللواء متقاعد عبدالفتاح العلي في جولاته وهو مدجج بالمصورين والصحافيين، معتبرا تلك الممارسات لا تخدم المصلحة العامة، ومشيرا الى ان هناك جنودا مجهولين من ابناء الوطن يمارسون عملهم بالصفوف الأولى لم يستغلوا وسائل الاعلام لتلميع انفسهم، معلقا بقوله: الأهم اننا لسنا في دولة بوليسية.

وقال رئيس اللجنة التعليمية حمد المطر ان وزير الصحة وعده بتوفير الحجر المؤسسي المجاني لطلبة مصر العائدين للوطن.

ودعا النائب احمد مطيع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لاصدار قرار عاجل باستثناء مرضى العلاج بالخارج والطلبة الدارسين في الخارج من تحمل تكاليف الحجر المؤسسي واستبداله بالحجر المنزلي.

بدوره، قال النائب محمد الراجحي ان هناك الكثير من التسريبات بشأن التشكيل الحكومي القادم وهذه طريقة حكومية لقياس نبض الشارع حول بعض الاسماء.

وطالب رئيس مجلس الوزراء بحسن اختيار الحكومة القادمة وبشكل دقيق لرسم المشهد القادم لا كما كان وضع بعض الوزراء في الحكومة السابقة التي كان من بين اعضائها من كان لديه مشكلة اكاديمية والآخر لديه مشكلة سياسية.