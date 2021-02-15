قانون «يجمع ولا يفرق» للعفو عن المغردين واللاجئين والمسيئين للدول

الأولى

قدم النائب هشام الصالح اقتراحا بقانون للعفو الشامل عن جميع الجرائم الجنائية والجنح والافعال المجرمة التي وقعت قبل 13/12/2020، بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها ويمحى كل اثر من الآثار المترتبة عليها، وتسقط كل دعوى جزائية أو عقوبة اصلية او تبعية او متعلقة بأي من تلك الجرائم.

واوضح الصالح ان قانون العفو لا يشمل الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والقتل العمد، والاعتداء على المال العام، وغسل الأموال، وتمويل الارهاب، والمخدرات، والخطف والاغتصاب، والسطو المسلح، وخيانة الأمانة والاحتيال، والحرق العمد. واعتبر ان هذا القانون يجمع ولا يفرق بين ابناء الوطن، ويشمل المغردين واللاجئين ومن اساء للدول الصديقة ومن تمت ادانته بناء على مجرد تحريات.

واكد الصالح ان هذا هو المقترح الوحيد الواقعي الذي يمكن ان يحصد اكثر من 44 صوتا.

من جانب آخر تناقش اللجنة التشريعية هذا الاسبوع عددا من القوانين أبرزها قانون «البدون» حيث ادرج على جدول اعمال اللجنة القانون الذي اعدته جمعية المحامين والذي تبناه وقدمه النائب مرزوق الخليفة، كما تناقش اللجنة قانونا لتجنيس أرملة الكويتي.

وفي هذا الصدد، أعلن مقرر اللجنة التشريعية مهند الساير رفضه الشديد اقتراح تجنيس أرملة الكويتي، في الوقت الذي تعاني فيه الكويتيات وأبناؤهن من انتقاص حقوقهم.

من جانب آخر، قدم النائب محمد الحويلة اقتراحا بقانون بشأن المعاكسات، نص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عاكس انثى في مكان عام، ويجوز للمحكمة أن تقضي بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من الضعف، إذا كان الفاعل مكلفا بحفظ الأمن، او إذا كانت المجني عليها قاصرا، او إذا عاد الجاني لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم.