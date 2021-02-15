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دعا من لديه ملاحظات إلى التوجه لـ «نزاهة» أو «النيابة»

حمادة: فخورون بما تحققه إدارة «التأمينات» الجديدة


أكد وزير المالية خليفة حمادة رفضه تصريح عضو مجلس الأمة النائب د. حسن جوهر، والذي شكك من خلاله في اداء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقيادييها.
ودعا حمادة في بيان له امس من لديه ادعاء بالتوجه الى هيئة مكافحة الفساد نزاهة او النيابة العامة.
وقال حمادة: نحن فخورون بما تحققه الادارة الجديدة في التأمينات من انجازات، وندعم سياسة الافصاح الجديدة التي تعتمدها المؤسسة في نشر بيانات فصلية عن الأداء الاستثماري للمؤسسة منذ بداية السنة المالية الحالية كجزء اساسي من سياسة الحوكمة والشفافية لدى المؤسسة.
وأكد ان عمل المؤسسة وصناديقها يخضع للتدقيق والمراجعة من قبل ديوان المحاسبة، واثنان من اكبر مكاتب التدقيق الخارجية، ولن نقبل بالتقليل من جهد اكثر من 2000 موظف قطعوا شوطاً كبيراً في اعادة بناء وتطوير المؤسسة للنهوض بها من جديد.
وذكر ان عملية اعادة هيكلة المؤسسة بدأت مطلع 2017 من خلال اعادة هيكلة قطاع الاستثمار عبر توسعة حجم الفريق الاستثماري وتعزيزه بخبرات استثمارية كويتية لاعادة بناء القطاع ومحفظة المؤسسة الاستثمارية، ووضع اجراءات عمل مؤسسية وفق افضل الممارسات العالمية، اضافة الى تقديم الدعم المستمر واللامحدود للسلطات المعنية بالتحري والتتبع لجميع الاستثمارات السابقة.


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