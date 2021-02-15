الأولى

مع كل الصخب الدائر على الساحة السياسية نتيجة انتخاب مجلس 2020 والتركيبة التي اختارها الشعب والتي يغلب عليها التجديد، ومع تداعيات جائحة «كورونا» واستقالة الحكومة والبدء بتشكيل حكومة جديدة يفترض أن تراعى فيها تشكيلة المجلس، غاب عن الجميع الشأن الاقتصادي وأثر تلك المشاحنات والجائحة وعجز الموازنة عن عالم المال والأعمال، وانتهز البعض الفرصة للانقضاض على القطاع النفطي ابتزازاً وتشويهاً وتشفياً بالحكومة، وكأن هذا القطاع ليس عصب الاقتصاد الذي يعاني إهمالاً من كلا المجلسين.. الأمة والوزراء.

وأنتهز هذه الفرصة لتوجيه أنظار وضمائر أصحاب القرار وشرفاء ممثلي الأمة على هذا القطاع الحيوي وما يعاني منه من معوقات تثقل تطوره وحسن سير أعماله.

الطموح باستقلالية القطاع النفطي لا يعني استثناءه من كل الجهات الرقابية وإنما النأي به من التدخلات السياسية على حساب القرار الفني، بداية من تدخل مجلس الوزراء الذي دأب على تغليب القرار السياسي على القرار الفني للمجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة مؤسسة البترول والشركات التابعة، ومازالت ضربة تعويض إلغاء صفقة الـ «كي داو» ماثلة أمامنا وما تبعها أخيراً من إلغاء مناقصة محطة القطاع النفطي لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مرورا بخصخصة محطات الوقود المتبقية وفكرة إسنادها لمبادرين!

وهذا يجرنا إلى التنبيه بأن المجلس الأعلى للبترول مجلس فني بصلاحيات تنفيذية وهو أعلى سلطة بالقطاع النفطي يرأسه رئيس الوزراء وعضوية وزراء اللجنة الاقتصادية الوزارية، بالإضافة للمختصين وذوي الخبرة، وبالتالي فلا أساس قانونيا ولا فنيا يدعو لمراجعة مجلس الوزراء لقراراته أو التصديق عليها، وأدعو من هنا سمو رئيس الوزراء للالتفات لما سبق مع ضرورة تحديد مواعيد دورية لعقد اجتماعاته بغض النظر عن وجود مواضيع تتطلب عقد اجتماع، يعرض فيها القطاع تقدم أعماله ومشاريعه وملاحظات ديوان المحاسبة بالإضافة إلى أي مواضيع تدخل باختصاصاته.

القطاع كذلك يشكو مر الشكوى من تدخلات بعض الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة النفط بما يخالف صلاحيات الوزير ومسؤولياته كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وفق القانون واللوائح المنظمة لأعمال القطاع! وهو ما لا تشكو منه مؤسسات وهيئات حكومية أخرى تخضع لإشراف الوزراء كهيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات وغيرها.

أما تواجد بعض أعضاء مجلس الأمة شبه اليومي بمكاتب الرؤساء التنفيذيين للمؤسسة والشركات وصولا حتى لمكاتب بعض المديرين! في ظاهرة غريبة وبعيدة عن توفير الجو الوظيفي المناسب لهؤلاء القياديين لأداء أعمالهم، فتحتاج لوقفة صارمة من الحكومة ومن الوزير، ومن الممكن أن تقتصر مراجعة النواب لأي شأن على مكتب وزير النفط الذي ينظم سعي النواب كما يدعون لإنصاف بعض الحالات إن وجدت بالرغم من مخالفة ذلك السعي للدستور وآلية الشكاوى التي نظمتها المادة 115 من الدستور الخاصة بتشكيل لجنة العرائض والشكاوى، والتي نصت كذلك على «ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أيًّ من السلطتين القضائية والتنفيذية».

الأمر الثاني الذي يحتاج لدرجة كبيرة من الاهتمام والسرعة في تنفيذه هو هيكلة القطاع النفطي الذي ينطبق عليه مثل «الغراب الذي ضيع مشيته لا هو اللي مشى مشية الحمامة ولا رد على مشيته»!.. دراسات عديدة كلفت مبالغ طائلة لإعادة هيكلة القطاع النفطي لكن دون قرار خوفا من هجوم السياسيين على حساب المال العام وحسن سير العمل بهذا القطاع الحيوي.

والحل إما بإلغاء الكيانات القانونية للشركات ومجالس إدارتها الشكلية وازدواج نفس الإدارات في المؤسسة والشركات التابعة وتداخل الاختصاصات فيما بينها وضياع المسؤوليات، وذلك عبر دمجها تحت كيان واحد، وإما العودة إلى الوضع السابق باستقلالية الشركات الرئيسة وإسناد التسويق العالمي إلى واحدة منها.

إن انشاء المؤسسة دون تطبيق الفلسفة وراء إنشائها أدى إلى ما نراه اليوم.... نقطة.

وانعكس ما سبق على المشاريع الكبرى للقطاع المتأخر منها والمتعثر ولا نحتاج للكثير من الدراسة والبحث، إذ مجرد العودة الى ما سبق ذكره عن الاستقلالية وإعادة الهيكلة يكفي لتشخيص الخلل والأسباب فالتدخلات السياسية والترضيات أخذت حيزاً والتداخل بين الاختصاصات بين المؤسسة والشركات لها نصيب، وبين الاثنين يجب ألاَّ نغفل دور بعض أجهزة الحكومة والوزارات الأخرى التي تتضارب قراراتها وتتعدل طلباتها دون مشاورة وتنسيق مسبق أو لرغبات وزير هنا وآخر هناك دون اعتبار للسياسة العامة للحكومة التي تكفل الاستقرار والثبات للقرارات الاستراتيجية التي يبني القطاع النفطي سياساته ومشاريعه وخططه المستقبلية بناء عليها.

أما الخوض في قضايا القوى البشرية فهو أشبه بدخول حقل ألغام، أولها نسبة التكويت المعلن عنها والتي لا تعكس الحقيقة إذ إن النسبة الحقيقية لا تتعدى الـ 25? إذا أخذنا بالاعتبار عقود الصيانة والتشغيل والخدمات الإدارية المختلفة. أما التدريب والتطوير فمجرد مبالغ تصرف دون مردود فعلي، ناهيكم عن الشبهات التي طالت مركز التدريب البترولي والدورات الورقية من دون حضور فعلي، ويضاف كذلك السفر السياحي تحت غطاء الدورات الخارجية. وأخيرا مركزية القرار بالمؤسسة التي ألغت الحاجة الفعلية لإدارات عديدة ( القانونية، العلاقات العامة والاعلام، شؤون الموظفين والتدريب والتطوير، التجارية، المالية، وحتى التخطيط) والتي كان يمكن دمجها لتقديم خدمة أفضل وأداء أرقى وبكلفة أقل.

ومن الأمثلة لنتائج غياب الاستقلالية وعيوب الهيكلة وسياسة التكويت القاصرة فشل تجربة خصخصة محطات بيع الوقود محليا، إذ أوقفنا إنشاء الشركة الثالثة ودخلت البترول الوطنية منافسا للشركات الخاصة وهي الجهة المسؤولة عن تطبيق الخصخصة والرقابة عليها فأصبحت هي الخصم والحكم، وفقدت الحيادية والمهنية بتقييم عمل الشركات بل إنها أعاقت تطورها! واستمررنا بحصر بناء المحطات الجديدة على البترول الوطنية وأسندنا لها بناء 100 محطة جديدة منذ ما يناهز الخمس سنوات لم نرَ منها شيئا على أرض الواقع. مع أن إشراك شركات الوقود الخاصة كان سيقلل الكلفة ويسرع بالإنجاز بدلا من التأخير وبناء محطات مؤقتة قبيحة وخطرة بعدد من المناطق.

إن اطلاق تسمية التسويق المحلي على إدارة محطات الوقود مبالغ فيه فلا توجد منافسة أصلا ومحطات الوقود لا تعدو سوى منافذ بيع لا أكثر، ومن الخطأ إسناد هذا النشاط من الأساس لشركة مسؤولة عن مصافي التكرير وإسالة الغاز، وهذا ينطبق على إسناد مهام تعبئة وتوزيع وبيع أسطوانات غاز الطبخ لشركة ناقلات النفط، وأخيرا إشغال مؤسسة البترول بمبيعات الوقود للشركات محلياً! ولكم تخيّل حجم الأعباء الإدارية على الشركات المتخصصة بمثل هذه الأنشطة.

ختاما... تعالوا نحصد نتاج أكثر من 80 سنة منذ اكتشاف النفط وتأميمه وتأسيس الشركات الحكومية لإدارته وتشغيله:

لم ننشئ حتى اليوم مركز تدريب وتأهيل مهنيا متخصصا ومعتمدا لتأهيل العمالة الوطنية.

نفتقر لمستشفى متخصص بأمراض الصناعة.

لا يوجد عندنا خبراء ومهنيون يعتمد عليهم بدلاً من الشركات والبيوت الاستشارية الأجنبية.

لا يوجد لدينا مركز أبحاث ودراسات أو مختبرات تكون مرجعاً لنا ولمن دخل بعدنا بهذه الصناعة.

