الفارس: تكويت الوظائف الهندسية والفنية في «الكهرباء»

الأولى

دعا وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس الى حل أي عوائق تواجه قطاعات الوزارة لمواجهة صيف 2021، مبينا أن «الوزارة استطاعت أن تتخطى صيف 2020 الذي كان الأصعب للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب جائحة «كورونا».

وشدد الفارس في تصريح له عقب اجتماع مع قياديي الوزارة أمس على تمكين الكادر الوطني من أداء جميع المهام الهندسية والفنية تطبيقاً لسياسة الإحلال وذلك لوجود عناصر مميزة ومبدعة من كوادر الوزارة، مبينا انه جار تدريب 100 مهندس كويتي للتعرف على أحدث الطرق المستخدمة في إصلاح الأعطال والحفاظ على أمن وسلامة العاملين.

وقدم قطاع مراكز المراقبة والتحكم والرقابة خلال الاجتماع عرضا حول مهام القطاع وجاهزية القطاع للحالات الطارئة ووضع سيناريو لعدة حالات طارئة وكيفية التعامل معها.