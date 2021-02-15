«كورونا».. من المسؤول عن القرار؟

الاخيرة

لا شك أن الظروف والأوضاع والتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا يشوبها الكثير من عدم اليقين، ليس في الكويت فقط وانما في غالبية دول العالم. ولا شك كذلك أن حالة عدم اليقين أدت الى الارتباك وبطء الاجراءات وعدم وضوح الرؤية، وقد أدى كل ذلك الى تداخل القرار السياسي بالاجراء الصحي الفني ما أضاف بعداً جديداً ومعقداً أمام صانع القرار الصحي، ووضعه تحت ضغوط سياسية تربك عمله واجراءاته، فهل هذا وضع صحي ومناسب؟ وألا يؤدي ذلك الى صعوبات وربما أخطاء؟

والسؤال المهم هنا هل يستطيع السياسي التدخل وتوجيه القرار الفني الطبي؟ بل هل يحق له ذلك؟ ومن يتحمل المسؤولية هنا؟ وقد شاهدنا وسمعنا التصريحات السياسية العديدة لتوجيه القرار الصحي، والضغوطات التي تمارس في هذا الاتجاه. وفي هذا الصدد، لابد أن يكون للحكومة حضور اعلامي وتوعوي مؤثر لعرض المبررات الفنية والصحية وراء الاغلاق والحظر، الشامل أو الجزئي، لاقناع الرأي العام الكويتي بقراراتها حتى لا يطغى الطرح السياسي على المقتضيات الفنية في مواجهة هذه الجائحة، وذلك مطلوب بشدة في هذه المرحلة، خصوصا بعد اعلان نية الحكومة عن حظر جزئي أو شامل، ووقف أنشطة المشروعات الصغيرة بما يلحق ضررا فادحا بها اضافة الى ما تكبدته من خسائر تنبئ بأزمة متفاقمة في هذا القطاع. واذا تراجعت الحكومة عن ذلك أو مضت به فعليها أن تقنعنا بمبرراتها وآلياتها واجراءاتها في انتشال أصحاب المشروعات الصغيرة من الوضع الصعب الذي يواجهونه، فلا تخفى أهمية هذه المشروعات في التشغيل وفي قطاع الخدمات اجمالا.

و اذا لم يكن لدى الحكومة مبررات فنية وصحية مقنعة تطرحها على الرأي العام فان الضغوطات السياسية ستزداد ما يولد ارباكاً للقرار الصحي.

وفي هذا السياق، يطرأ سؤال مهم، وهو هل يوجد هناك قصور في التعاون والتنسيق بين وزارات الدولة واجهزتها يجعلها غير قادرة وغير فعالة في تقديم مبررات مقنعة لما تتخذه من اجراءات، الى الحد الذي تبدو فيه اجراءاتها كأنها ردود أفعال غير مدروسة؟ واذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن تحصين رئيس الوزراء من النقد العام والمساءلة اذا كانت حكومته أفرادا يعمل كل على حدة وليس فريقا واحدا متضامنا؟

إن حماية الصحة العامة والمشروعات الصغيرة هما ليسا الا محورين في أزمة واسعة النطاق، متعددة المحاور، منها مثالا لا حصرا، القادمين والخارجين من البلاد وحركة المطار، والمشروعات المعلقة التنفيذ، ومستويات التضخم المرتفعة، والنمو الاقتصادي السلبي، وأوضاع التعليم المحزنة، والأوضاع المتدهورة لقطاع الخدمات، ناهيك عن أوضاع الادارة الحكومية المتدهورة. فماذا ستفعل الحكومة ازاء كل ذلك، واذا كانت غير قادرة على كبت جماح السياسة عن التدخل في شؤون الطب والصحة العامة، فكيف سيكون حالها في تلك القضايا المفعمة بالتداخلات السياسية.

ان أوضاعنا الداخلية الحالية صعبة للغاية ولابد أن تبدأ مواجهتها بتغيير جوهري بأسلوب عمل الحكومة وأدواتها ووسائلها، واذا لم يحدث التغيير المطلوب في الحكومة القادمة فلا طبنا ولا غدا الشر، والله الموفق.

