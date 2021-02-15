الاخيرة

أحد أسباب التحرش بالنساء في الكويت وبعض بلداننا العربية، والإسلامية، ما يقوم به بعض رجال الدين المتشددين من تصوير من لا تلتزم بلباس معين بأنها غير ملتزمة أخلاقياً مما يوصل رسالة خطأ للشباب المنحرف ويدفعه للتحرش، علماً بأن لا علاقة بين الالتزام بالأخلاق الحميدة والشكل الخارجي، فكم من ذئب بشري يرتدي زيفاً وبهتاناً لبس الدين.

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ومن أسباب التحرش بالكويت، عدم وجود قوانين رادعة للتحرش اللفظي وغيره، حيث إن نص القانون الصادر عام 1961 يتحدث عن التحريض على الفجور والدعارة والقمار، وغرامة ألفين روبية على الفاعل، وواضح أن القانون لا ينطبق على كثير من حالات التحرش التي قد تكون باللفظ ويصعب تطبيق ذلك القانون الذي لا يواكب العصر عليها.

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ومن الأمور التي يجب أن تراعى بالقانون المقترح الجديد أن النساء بشكل عام يصعب عليهن التقدم بشكوى ضد المتحرش، ويزداد الطين بلة عندما يحاول بعض المتزمتين من المحققين تحميلهن مسؤولية التحرش بسبب لبس يلبسونه أو ماكياج يضعونه، وفي هذا السياق علينا أن نعي أن التشدد الزائد في العقوبات قد يؤدي إلى نتائج عكسية كاضطرار القضاة للتبرئة لعدم القناعة بالنص المتشدد أو تعمد بعض الفتيات ادعاء التحرش الزائف كوسيلة لابتزاز الأموال أو حتى لفرض خيار الزواج مستغلين تشديد العقوبات.

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أماكن التعليم والعمل المشترك تتيح الفرصة في الأغلب لعمليات زواج لاحقة بين الذكور والإناث كونها توفر أجواء صحية لدراسة الأخلاق ومدى التوافق بعكس زواج الصدفة وعدم المعرفة السريع الذي ينتهي في بعض الأحيان الى الطلاق السريع، أجواء التعليم والعمل المشترك لا تعني على الإطلاق خلق فرص للتحرش!

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آخر محطة: يجب تشديد العقوبات في قانون التحرش المقترح على من يستغل الدين للوصول لمآربه الشريرة ومن يستغل أماكن العمل للتحرش.

