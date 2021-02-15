المنفوحي: الالتزام بالاشتراطات يمنع العودة للحظر الكلي

وطن النهار

دعا مدير عام البلدية أحمد المنفوحي إلى التزام المحال والتقيد بجميع الاشتراطات الصحية مطالبا الجميع بضرورة التباعد الاجتماعي لمحاصرة الوباء وتقليل الاعداد خاصة في ظل ارتفاعها الصادر من قبل وزارة الصحة.

واوضح خلال جولة لاحد المنتجعات برفقة عدد من المفتشين الميدانيين للكشف على عدد من المحال في محافظة مبارك الكبير، أن البلدية وبعض الجهات الحكومية واجهت تحديات للحد من الفيروس وعليه سيكون هناك تشدد في الإجراءات الاحترازية في هذه المرحلة لكن هذه الجهود تتطلب تعاون الجميع من أصحاب الانشطة ومرتادي هذه المحال للتقيد بهذه الاشتراطات.

وطالب المواطنين والمقيمين بمساندة الجهات الحكومية عبر زيادة الوعي لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية وتحقيق المعادلة الصعبة في تقليل الحالات مع الحرص على عدم الاضرار بالانشطة الاقتصادية.

ووجه فرق البلدية بتشديد المراقبة على كافة المحال حتى لا يتم العودة للإغلاق الكامل عبر الحظر الكلي، داعيا الجميع إلى الالتزام في متابعة تطبيق الاشتراطات.

بدوره قال رئيس قسم الازالات في بلدية محافظة مبارك الكبير م. ماجد المطيري، أن أبرز الملاحظات التي دونتها فرق البلدية بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء الاخير، يتمثل في تزاحم المواطنين والمقيمين في المجمعات والمحال قبل الايقاف المؤقت عند الساعة الثامنة.

واشار المطيري إلى أن عدد المخالفات بلغت 5 مخالفات خلال اسبوع واحد حيث انه لم يصدر أن أمر إغلاق.

واكد المطيري استشعار المواطنين بالمسؤولية المجتمعية وضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية كافة ما جعل نسبة الالتزام في بلدية محافظة مبارك الكبير حسب تقارير الفرق الميدانية تصل إلى 94%.

