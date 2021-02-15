«البلدية»: السماح للمصابغ بمزاولة نشاطها بعد الثامنة مساءً

وطن النهار

أكد رئيس قسم إزالة المخالفات في بلدية العاصمة عبدالله جابر السماح للمطاعم والانشطة التجارية داخل المجمع التجاري بمزاولة نشاطها وفق الضوابط والاشتراطات الصحية التي تسمح بالعمل ما بعد الساعة الثامنة مساءً.

وفي الوقت ذاته وحيال عمل المصابغ أفاد جابر انه ومن خلال القرارات الأخيرة تم السماح لأصحابها بمزاولة النشاط بعد الساعة الثامنة مساء مؤكداً ان الخدمة محصورة فقط في تجهيز أو استكمال اعمال اليوم التالي دون فتح المحال واستقبال الزبائن لاستلام أو تسليم الملابس».

ونوه جابر في تصريح خلال الجولة الميدانية في منطقة أسواق المباركية إلى أهمية دور وسائل الاعلام في ايصال الرسائل التوعوية إضافة إلى الدور الرقابي في البلدية وجميع وزارات مؤسسات وجمعيات النفع العام التي تعمل من أجل مكافحة هذا الوباء اليوم، مؤكداً انه دون تعاون المجتمع في جميع شرائحه لا يمكن أن نعبر هذا الوباء بكل أمان وخلال مدة قصيرة مشدداً على تعاون الجميع وتحمل المسؤوليات سواء كان فرداً أو مجتمعاً مع السلطة بالضوابط التي تضعها الحكومة من المؤكد أنه سوف نقلص فترة الاغلاق.

وزاد ان كل ما يخالف الانظمة واللوائح البلدية من ضمن الانشطة المسموح فتوقع لحقه المخالفات ومحاضر الغلق وانما مراكز بيع المواد الغذائية المطاحن أو المراكز غيرها طبعاً تداول نشاطها في ظل الاشتراطات الصحية العامة وهناك بعض المطاعم وبعض الانشطة داخل المجمع التجاري ويعني اذا كان النشاط داخل المجمع وله منفذ خاص فيه يسمح له بمزاولة النشاط وأيضاً من خلال الضوابط الصحية التي تسمح له ما بعد الساعة الثامنة مساء.

وأكد جابر الحرص على متابعة مدى التزام المحال التجارية بالإجراءات الاحترازية والاشترطات الصحية المعلنة لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح جابر أن الجولات الميدانية المتواصلة تستهدف الوقوف على مدى الالتزام بالقرارات الحكومية الرامية لمكافحة (كورونا) لا سيما تعليق عمل المحال التجارية - عدا المطاعم والبقالات والصيدليات - عند الثامنة مساء يوميا دون استقبال الجمهور والاكتفاء بالطلبات الخارجية وخدمة التوصيل.

وأضاف أن الحملات التفتيشية تشمل نقاط بيع الأغذية مثل البقالات ومراكز بيع الخضراوات واللحوم وغيرها للتشديد على التقيد بالاشتراطات الصحية خاصة استعمال الكمام الطبي والقفازات والحفاظ على التباعد البدني إلى جانب توفير المعقمات والحرص على نظافة المحل.

وأوضح أن المحال غير الملتزمة بتطبيق هذه الاشتراطات تواجه بمخالفات تصل إلى حد الإغلاق الإداري مبينا أنه منذ انطلاق عمل اللجنة تم تحرير نحو 30 مخالفة وإصدار أكثر من 315 تنبيها وإنذارا ذات صلة. ودعا جابر المواطنين و المقيمين إلى التقيد بجميع التعليمات الصادرة عن الجهات الصحية الحكومية حفاظا على الصحة المجتمعية.

الجدير ذكره أن مجلس الوزراء قرر عقب اجتماعه الاسثتنائي بتاريخ 3 فبراير الحالي إغلاق جميع الأنشطة التجارية اعتبارا من الثامنة مساء وحتى الخامسة من فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات والتموينية اعتبارا من الأحد 7 الحالي ولمدة شهر قابلة للتجديد.

وبحسب تصريح رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم حينئذ تقرر كذلك إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة من فجر اليوم التالي على أن يكتفى بالطلبات الخارجية وخدمة التوصيل. كما أعلن عن إيقاف العمل في الأندية الصحية ومحال العناية الشخصية (الصالونات ومحال الحلاقة والمنتجعات الصحية) فضلا عن الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجهيزات الغذائية وغيرها ومنع جميع التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية لمدة شهر.

