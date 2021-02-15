«بلدية العاصمة» أغلقت 11 محلاً ووجهت 1000 تنبيه

وطن النهار

أكد مدير فرع بلدية محافظة العاصمة بدر بورقبة أن الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق الرقابية بمختلف الإدارات بفرع بلدية المحافظة خلال يناير الماضي أسفرت عن توجيه 1000 تنبيه لبقالات بالسكن الاستثماري والأسواق الموازية والمطاعم فضلا عن تحرير 388 مخالفة، وغلق 14 محلاً بعد الكشف على 8030 محلاً.

وقال بورقبه في تصريح صحافي بأن الفرق الرقابية بمختلف الإدارات بفرع بلدية المحافظة كثفت من جولاتها الميدانية على جميع الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي لتجنب انتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.

وزاد بورقبة أن المتفتشين بالفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق قاموا بمتابعة أعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة بالمحافظة فضلا عن غسيل وتعقيم الحاويات، مشيرا في هذا الخصوص إلى غسيل وتعقيم 28602 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة اشتملت على غسيل وتعقيم 17600 حاوية سعة 240 لتراً ، 7170 حاوية سعة 1100 لتر إلى جانب 3832 من السلال المتحركة فضلا عن رفع 128440 م3 من المخلفات السكانية والإنشائية والسكراب.

