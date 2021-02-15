800 مواطن متضررون من غياب عقود «الصناعة»

وطن النهار

حدد صغار المستثمرين في منطقة ميناء عبد الله مطالبهم القاضية بابرام الهيئة العامة للصناعة عقوداً مباشرة معهم، موضحين أنهم في حاجة ماسة لتلك المساحات لممارسة أنشطتهم التجارية والخدمية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأوضح عدد من المستثمرين في اعتصام نظموه أمس أمام مقر الهيئة العامة للصناعة أن العقد رقم 208 بمنطقة ميناء عبد الله المبرم بين الهيئة العامة للصناعة واحدى الشركات قد انتهت مدته في 31 مايو 2019، لافتة أن الهيئة العامة للصناعة قامت بتمديد العقد لمدة 6 أشهر وانتهت أيضاً وهي مخالفة للقانون وهدر لأموال الدولة.

وأفادوا أن الهيئة العامة للصناعة قد اشترطت على الشركة عدم اتخاذ أية إجراءات طرد أو إخلاء أو زيادة القيمة الإيجارية على المستثمرين، موضحين أن تلك الشروط تعد ملزمة للشركة.

وبينوا أن الشركة خالفت بتعهدها للهيئة بعدم طرد وإخلاء ضد المستثمرين، وقامت برفع دعاوى طرد وإخلاء ضدنا وصدر بها أحكام لها بطردنا من القسائم وشرعت في تنفيذ هذه الأحكام على الرغم من أن الشركة أصبحت ليس لها أي صفة على الموقع.

كما طالب ممثلين عن صغار المستثمرين في منطقة أمغرة بابرام عقود مباشرة بينهم وبين الهيئة العامة للصناعة ، لافتين في مطالبهم أنهم التزموا بقرارات الهيئة العامة للصناعة بعدم التعامل مع الشركة وفقاً لما تم نشره في الصحف بتاريخ 4 يوليو والذي جاء نصه «تعلن الهيئة العامة للصناعة عن انتهاء العقد رقم 157 لسنة 1998 المبرم مع الشركة بشأن استغلال قسيمة السكراب بمنطقة جنوب أمغرة وذلك لانقضاء مدته بتاريخ 30 يونيو 2018 ووقف التعامل مع الشركة وصدور حكم نهائي بشأن القرار الإداري بإخلاء الموقع.

وأوضح صغار المستثمرين في مطالبهم، أنه بسبب عدم إبرام العقود مباشرة مع صغار المستثمرين، قامت الشركة برفع دعاوى على المستثمرين وكسبت بعض تلك القضايا وتم طردهم من قسائمهم وتم إعطائها لمستثمرين آخرين، مع دفع قيمة الإيجارات منذ 2018.

وأشاروا إلى تحملهم خسائر فادحة، حيث تمت مخالفة جميع المستثمرين ووقف التراخيص وهناك عمالة عليهم مخالفات، موضحين أنه تم منع دخول بعض البوابات بعد انتهاء العقد دون سبب.

ولفتوا إلى أن غياب العقود أدت إلى عدم تجديد التراخيص من البلدية، وهو ما يعني مخالفات على العمالة الموجودة في المشاريع، موضحين أن المستثمرين الموجودين من مختلف الشرائح ومن المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمطالبين بسداد أقساط الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي حالة عدم السداد سيكون هناك إشكالية كبيرة بسبب التقاضي أمام المحاكم، بالإضافة إلى المستثمرين الموجودين على الباب الخامس.

وأشاروا إلى أن انتقالنا إلى منطقة الشقايا أمر مرفوض تماماً لأنه لا توجد فيها بنية تحتية، بالإضافة إلى أننا قمنا بإقامة بنية تحتية في المنطقة التي نتواجد فيها حالياً.

وأشاروا إلى أن هناك 800 كويتي وعوائلهم سيتضررون من وراء غياب توقيع عقود مباشرة مع الهيئة العامة للصناعة.

وأوضح مدير إدارة السلامة في الهيئة العامة للصناعة محمد عويد المطيري أن هيئة الصناعة ستقوم بدراسة جميع المطالب المقدمة من صغار المستثمرين وسيتم دعمها ورفعها لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل عبد الرحمن المدلج، لاتخاذ قرار مناسب في هذا الشأن.

وأضاف سيتم رفع مطالبكم اليوم (أمس)، مع العمل على الاجتماع مع المدير العام لحل الإشكاليات كافة معكم بشكل ودي.

