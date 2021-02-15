ضحايا قرارات الإغلاق: نحن في رقبة الحكومة

وطن النهار

دعا متضررون من قرارات الإغلاق الأخيرة إلى ضرورة أن تعي الحكومة خطورة الوضع، حيث قال ممثل موردي الأغذية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، صلاح بوحسن، خلال مؤتمر صحافي للمتضررين من الاغلاق، إن على الحكومة أن تبادر بتشكيل لجنة طوارئ لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. بدوره برأ رئيس اتحاد السياحة والسفر محمد المطيري المطار من ارتفاع الاصابات، «وسط الاجراءات الصحية المشددة المتبعة مع القادمين». فيما وجه عضو مجلس إدارة اتحاد الصالونات، سليمان الخشتي، حديثه إلى الخالد قائلا «يا سمو رئيس مجلس الوزراء أنت خيار سمو الأمير لتحافظ علينا، نحن في رقابكم». بدوره قال المحامي جابر الحبابي إن هناك 87 ألف قضية إخلاءات وإيجارات وعمالة في حال استمرار عدم التدخل لدعم المشاريع الصغيرة. من جهته قال رئيس الاتحاد الكويتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (قيد الاشهار)، والمنسق العام للمؤتمر الصحافي، عبد العزيز المبارك، «لدينا قضايا بالمحاكم لاكثر من 450 صاحب عمل، وتحول التجار إلى مجرمين يجرجرون في المحاكم».