معرفي: افتتاح مبنى «الائتمان» الجديد أكتوبر المقبل

وطن النهار

قام د. عبد الله معرفي وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات رئيس مجلس ادارة البنك وصلاح المضف نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام والادارة التنفيذية للبنك بجولة تفقدية لمشروع مبنى المقر الرئيسي للبنك في منطقة جنوب السرة صباح يوم أمس كما عقداً اجتماعاً مشتركاً مع المهندسين والاستشاريين للوقوف على تطور الأعمال الانشائية.

وأكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي أن المبنى الجديد الذكي لبنك الائتمان في جنوب السرة سيتم افتتاحه في شهر أكتوبر المقبل، لافتا الى أنه شارف على الانتهاء وبشكل يحقق بيئة عمل جاذبة.

واوضح معرفي خلال الجولة التفقدية التي قام بها صباح أمس برفقة مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف على مبنى البنك الجديد للاطمئنان على نسب الانجاز ومعاينة المنشآت على أرض الواقع أن المبنى بمواصفات ذكية عالية الجودة و قد يكون من أحد المباني المميزة في الكويت ، معربا عن شكره لمدير عام بنك الائتمان صلاح المضف والشركة المنفذة للمشروع والمهندسين القائمين على المشروع.

بدوره قال مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف تشرفنا بوجود وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات رئيس مجلس ادارة البنك الدكتور عبدالله معرفي في الجولة التفقدية السنوية التي يقوم بها للبنك لتفقد أعمال مشروع المبنى الرئيسي الجديد في منطقة جنوب السرة، مبينا أنه وبالفعل المشروع شارف على الانتهاء والمتوقع افتتاحه مبدئيا في اكتوبر القادم واسجل شكري للجهود المبذولة التي قام بها المهندسون ممثلو المالك.

وأضاف المضف أنه قبل خمس سنوات تم وضع حجر الاساس للمشروع وبالرغم من وجود الحريق الذي طرأ على البنك منذ فترة وظروف جائحة كورونا الا أنه سيكون الافتتاح بعد خمسة أشهر والمتوقع في اكتوبر من العام الحالي.

و كشف المضف عن أن نسبة الانجاز 90% وهذه النسبة ما كانت لتتحقق لولا الجهود المضنية التي بذلها المهندسون والمهندسات العاملون في البنك وجميع من تعاقد معهم البنك لانجاز المشروع.

وأوضح أن مشروع جنوب السرة أُعد ليكون مشروعاً متكاملاً، منذ تدشينه وحتى افتتاحه، مؤكداً أن المبنى مشروع متكامل مجهز بأحدث الآليات التكنولوجية التي يحتاجها البنك ومواقف للسيارات.

وأشار المضف الى أن افتتاح المشروع سيكون في أكتوبر القادم 2021 مجهز بأحدث المعايير والمواصفات العالمية لتشييد مبنى «ذكي»، حديث ومتطور، وصديق للبيئة وموفر للطاقة حيث تعمل الاضاءة بشكل ذاتي حسب تحرك الأشخاص، ومواكب للتكنولوجيا. حيث تم توفير تقنيات متقدمة ومعدات وأنظمة متقدمة لتقديم أفضل خدمة للمراجعين وبيئة عمل صحية للموظفين.

وزاد المضف ان المبنى يضاف الى انجازات البنك في الخدمات الالكترونية وتقديم القروض الكترونيا (online).

واكد المضف أن البنك يعلن عن أطلاق خدمة القرض الذكي صباح يوم أمس من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي (artificial intelligence) والتي تهدف الى تقديم قرض الزواج واستلام المبلغ في نفس اللحظة دون أي تدخل بشري من موظفي البنك، بهدف اختصار الوقت والدورة المستندية وذلك ترجمة لشعار البنك «رؤية جديدة لعصر جديد» ويضاف ذلك الانجاز الى سلسلة الانجازات الالكترونية في البنك وبذلك يعد بنك الائتمان الكويتي أول جهة تطلق خدمة القرض الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام و الخاص.

وزف المضف بشرى صرف مكافأة مالية قدرها مليون و250 ألف دينار والتي سوف تكون في حسابات العاملين المتميزين بالبنك صباح هذا اليوم الذين بذلوا جهوداً جبارة وأبلوا بلاء حسنا أثناء جائحة كورونا (COVID – 19) دون كلل ولا ملل وبهذه المناسبة تقدم بالشكر للكوكبة الشبابية على جهودهم المبذولة في تطوير ونهضة البنك وتقديم أفضل الخدمات لراحة المواطنين وهو الهدف الأول والأخير.

