مهلهل المضف: بوادر خير لـ«المصالحة الوطنية»

وطن النهار

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اكد النائب مهلهل المضف ان المجلس سيخرج من الأزمات السياسية بتحقيق المتطلبات الشعبية، محملا الحكومة مسؤولية التأزيم السياسي، وذلك في لقاء اجرته الزميلة وفاء كرم من «النهار الالكتروني» وبثت مقاطعه مساء الاربعاء في المنصات الالكترونية لجريدة «النهار».

ولفت المضف الى ان الاصلاح السياسي شرط اساسي للاصلاح الاقتصادي فقضايا الفساد تؤرق الاقتصاد، مشيرا الى ان معالجات الحكومة للفساد لم تفض الا عن تهريب المدانين وغموض مصير الاموال المنهوبة.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

? لماذا التوتر والغموض في المشهد السياسي من بداية المجلس الحالي؟

? واضح من ظهور نتائج الانتخابات بروز رسالة شعبية وجهتها الامة عبر صناديق الاقتراع، وكان واضحا الغضب الشعبي من اداء السلطتين في الفترة السابقة، وبناء عليها اتت الرسالة بمخرجات تعبر عن رأي الشارع، لكن وبكل اسف الحكومة لم تقرأ الرسالة بشكل سليم، فالتشكيل الوزاري كان دون الطموح مع وجود عناصر تأزيم وعناصر غير مؤهلة وكان يفترض وجود شخصيات وطنية لها تاريخ وطني من رجال ونساء، والشعب الكويتي يزخر بالشخصيات الوطنية ذات الكفاءة العالية، والامر الآخر هو ممارسة الحكومة التدخل والتأثير على الرأي الشعبي من خلال نتائج انتخابات الرئاسة واللجان الرئيسة والسيطرة على مكتب المجلس، وهذا ما اثار الاستياء الشعبي وأوجد حنقاً نيابياً على هذا التصرف، وكان الاولى بالحكومة ان تأخذ الحياد، فهذا بيت الشعب، وحق الحكومة الدستوري هو ان تشارك في الانتخابات على مكتب المجلس واللجان وخلافه، انما نحن نتحدث من جانب سياسي فإما ان يكون اتجاهها وفق الارادة الشعبية او الحياد، والرد على من يقول ان هذا حقها الدستوري بالمشاركة، انما يجب ان يكون لهذا اساس سياسي منطقي في تشكيل مجلس الوزراء، ولا يجوز ان تكون الحكومة وفق التشكيل الحالي لمجلس الوزراء وكذلك تتدخل في تشكيل بيت الشعب ممثلا بمجلس الامة، لكن لو كانت الحكومة المشاركة هي حكومة برلمانية فلا مانع لدينا ان تشارك في اختيار مكتب المجلس لانها في هذه الحالة تكون حكومة مولودة من رحم الشعب.

وكل هذه الامور أدت لتوتر الساحة السياسية، خاصة بعد احداث الجلسة الافتتاحية التي كانت نقطة سوداء في تاريخ الكويت السياسي، الاحداث اساءت لجميع الحاضرين، بمن فيهم الحكومة ورئيسها.

لماذا التأزيم

? لماذا كل هذا التأزيم ضد الحكومة الحالية، وتحديدا ضد رئاسة الشيخ صباح الخالد رغم كون حكوماته لم تأخذ الوقت الكافي للحكم على كفاءتها؟

? نحن لا نتحدث عن شخوص انما عن اداء، مع كامل الاحترام والتقدير لشخص الخالد، انما حديثنا عن الاداء، فاداء الحكومة المستقيلة وتحديدا في الجلسة الافتتاحية لم يكن موفقاً اطلاقا، من حيث تدخل الحكومة في تشكيل هيئات ومناصب المجلس وايضا ما صدر من بيان حكومي اعرب فيه عن ارتياح الحكومة من احداث الجلسة، فكيف تعرب عن ارتياحك من احداثها وقد جرت الاساءة من جمهور لا نعلم كيف دخل وبأي صفة وكان مناقضاً لكل الاشتراطات الصحية، وصدرت منهم افعال واقوال اساءت لنا وللمؤسسة البرلمانية وللحكومة فكيف تعرب عن ارتياحك منها، فهذه سقطة سياسية للحكومة.

? لماذا هناك تعمد من بعض النواب بتوجيه خلافاتهم مع رئاسة مجلس الامة ممثلة في مرزوق الغانم؟

? ايضا نحن لا نتحدث عن شخوص، انما اداء، فالاخ الرئيس الحالي كان هو رئيس المجلسين الماضيين، واثناء وجوده في رئاسة المجلس، صدرت امور اساءت للدستور ورئاسة المجلس ولحقوق النواب من شطب استجواب ووصفها بالسنن الحميدة وتقليص ادوات المساءلة السياسية والعبث باللائحة الداخلية وتعديلها واكساب ذاته صلاحيات وسلطات يسلب فيها حق النواب من خلال تعديلات مجلس 2013، والتي يستند عليها في كل حجة حين يقول انا لدي الحجة وانا املك اللائحة الداخلية وهي تعطيني الحق ان ادير المجلس وان استلم الرسائل الواردة او ارفضها أو أن اقدم او أُؤخر الاقتراحات والقوانين بحسب ما أراه مع مكتب المجلس، وهذا خطأ واين ذهب دور اعضاء المجلس، وبأي حق انت تقوم بهذه الممارسات.

خلافات نيابية

? بعد انتخاب الرئاسة قال الغانم انا امد يدي لكم وانا مع التعاون ولست ضدكم ولا خلافات شخصية؟

? نحن نتحدث عن المجالس السابقة، وكيف كان يتعامل مع النواب ويقيد ادوات المساءلة السياسية التي كفلها الدستور للنائب كحق، كيف تمنع عضو المجلس من حقه في تسليم اي رسالة الى المجلس، وتقول هذا حقك وحق المكتب في رفض الرسائل الواردة لك من النواب، والسجالات الحاصلة بين الرئاسة والنواب ويفترض ألا تدخل الرئاسة في خصومة شخصية مع النواب، ان كان لك رأي عليك النزول من كرسي الرئاسة وتسجيل رأيك من مقاعد النواب، لكن لا تتحصن وتستند على كرسي الرئاسة وتجادل وتدخل في سجالات وتصفية حسابات سياسية مع نواب يمارسون حقهم الدستوري ويدافعون عن المصلحة العامة، فهذا الخلاف بين النواب ومرزوق الغانم كرئيس للمجلس، ونحن في النهاية نبحث عن رئيس يمكننا من اداء دورنا بشكل حقيقي كما كفله لنا الدستور.

? ما تقييمك للحالة السياسية وتعطش الشعب لقوانين وتشريعات، والخلافات لا تخدم ذلك، خصوصا في الوضع الصحي الحرج الذي تمر به البلاد، فهذه الخلافات تبعدنا عن الاتجاه المطلوب وتفرق الشعب والنواب، خاصة مع بروز خلافات النواب في وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي الخلافات لا تخدم الشعب ولا النواب ؟

? يمكن تقصدين كتلة النواب، انا لا ارى خلافات بين النواب الذين لهم رؤية تجاه اصلاح الوضع السياسي، وصحيح اننا نعيش في ظرف استثنائي وهذا الوضع الصحي يشمل العالم قاطبة وليس الكويت فقط، ونحن حالنا كحال العالم، حتى تعاطي الحكومة مع هذا الملف الصحي يعطيهم بعض الاعذار كون ان هذا الوباء عالمي واربك العالم بالكامل، ونحن نشدد على ان اجراءات الحكومة في مواجهة الوباء في بداية الازمة كانت فعلا تهدف الى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والكوادر الطبية لهم كل الاحترام والتقدير والشكر على الاداء المذهل الذي يفوق طاقتهم الحقيقية، ونحن نعيب على الحكومة عدم دعم القطاع الصحي بالاضافة لامور متعلقة بالجانب الاقتصادي وتعطيل بعض الاعمال، انما نحن فالعمل داخل مجلس الامة بين النواب لا خلاف فيه ولا سجال بين النواب والكل متفق على المصلحة العامة، اما القوانين التي تشمل الصالح العام قد يكون فيها بعض الاختلافات في وجهات النظر وكيفية التعاطي مع اقرار هذه القوانين، وكل الزملاء مجمعين على هذه القضايا واقرارها في القريب العاجل ولا خلاف حقيقي بين النواب.

تعطيل الجلسات

? من وسائل التواصل الاجتماعي يتساءل البعض هل هناك من يتعمد ان يعطل جلسات المجلس لكي يقود المجلس نحو الحل من اجل تسجيل موقف بطولي امام الناخبين؟

? لا ارى وجود نواب يدفعون نحو حل المجلس كما يتصور البعض، يمكن هناك نواب يهدفون الى اقرار ما يخدم الصالح العام، والعمل على محاسبة من تسبب في احداث الجلسة الافتتاحية، وان النواب يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق من المجلس للتحقيق في هذه الاحداث واحالة المتسببين بالاحداث والمعتدين على النواب والوزراء في الجلسة للنيابة لتتم معاقبتهم، لان هذا الامر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه ولا يمكن تجاوزه، ويمكن هذا الدافع الذي اظهر النواب بهذا المظهر لحرصهم على وجوب التحقيق والاحالة الى النيابة مهما كانت اسماؤهم دون حماية لاحد، والاصرار على هذا الامر لا ارى فيه تعطيل للمجلس او استهداف حل المجلس ولا اتفق مع هذا الرأي.

? في بداية المجلس كان هناك تكتل نيابي يضم 28 نائباً، ثم نشأت كتلة الـ16 وانت احد اعضائها، ثم نشأت كتلة الـ7 نواب، فهل تفكك التكتل بمتطلباته وتشريعاته؟

? لا، مسألة الـ28 ومن قبل كانوا 37 هذا كان اجتماع تنسيقي بهدف ترتيب اختيار رئيس توافقي للمجلس، وايضا للتعبير عن الارادة الشعبية التي اوصلت رأيها عبر الانتخابات، وبعد انتخابات الرئاسة ومكتب المجلس لكل نائب رؤيته الخاصة وبرنامجه وفكره الخاص، وبناء عليه ظهرت كتلة الـ6 نواب التي اعربت عن برامج واقتراحات بقوانين لاقرارها خصوصا انهم تعهدوا بها خلال حملتهم الانتخابية، اما كتلة الـ16 فقد تشكلت على اساس استقالة الحكومة السابقة واصدرت بيانا وحددت القوانين والقضايا والملفات التي بناء عليها سيتم التعاون مع الحكومة القادمة ايا كان رئيسها او شكلها، ومتى ما حدث تعاون في اقرارها سيحصل تعاون من قبل هذا العدد من النواب، وان لم يحصل التعاون بهذه الملفات فإن عدم التعاون مع رئيس الوزراء هو الذي سيقدم، ورئيس الوزراء المكلف جلس مع كتلة النواب واستمع الى مطالبهم ونحن سمعنا رأيه وشددنا على لزوم عدم التأخير بتشكيل الحكومة وابعاد عناصر التأزيم والعمل وفق جدول زمني على الملفات والقضايا المطروحة في بيان الـ16، وحسبما ذكر لنا هو متفق معنا في اغلب القضايا المطروحة وتعهد باقرار بعض القوانين في اول جلسة تعقد للمجلس، ونحن بانتظار هذا الموعد الذي هو حدده لنا.

مصالحة وطنية

? ما المانع ان تحدث مصالحة وطنية تطوى معها مختلف الملفات، تشمل العفو العام والخاص وسجناء الرأي والمهجرين، وارضاء كل الاطراف من سنة وشيعة وقبائل؟

? المصالحة الوطنية ضرورة لكل دولة تعاني من خطر داخلي وخارجي، ونحن في النهاية دولة صغيرة والمنطقة الاقليمية غير مستقرة وملتهبة لذلك نحن بحاجة جبهة داخلية قوية، ولدينا مشاكل سياسية داخلية ومشاكل اقتصادية وسياسيون تضرروا من مواقف سياسية وتم الحكم عليهم في قضايا سياسية وتم تهجيرهم وفيهم من هو في السجون بقضايا رأي وسياسية وهذا امر غير مقبول، والمادة 75 من الدستور واضحة بهذا الشأن، وهذا احد اوجه الخلاف مع رئيس مجلس الامة الذي كان يطرح في السابق مسألة ان العفو يطلب ولا يفرض، ونحن نقول لا يوجد شيء اسمه يطلب ولا يفرض، بل ان المادة 75 واضحة وحددت ان للامير ان يعفو او يخفض العقوبة بمرسوم اما العفو الشامل فمكانه مجلس الامة اما باقتراح نيابي او مشروع بقانون من مجلس الوزراء ومكانه في مجلس الامة، اما العفو الخاص فهو حق اصيل لسمو الامير وهو من يحدد هذا الامر، وانا ارى ان صاحب السمو والقيادة السياسية الحكيمة يتمتعون بهذا الحس بوجود مصالحة وطنية يتم من خلالها عفو عن القضايا السياسية والرأي السياسي وزيادة اللحمة المجتمعية خاصة في الظرف الراهن لان الكويت بحاجة الى كل ابنائها لمواجهة الاخطار الداخلية والخارجية، بالاضافة الى ان هناك عدة اقتراحات مقدمة في المجلس تختص في العفو الشامل، ونأمل باذن الله ان نتفق على اقرار هذه الاقتراحات بما يتماشى مع الصالح العام، ولا احد يقبل ان يرى ابناءه وسياسيين ضحوا في حرياتهم ومصيرهم من اجل قضايا وطنية قدموها لنا كنبراس نحتذي فيه، فمن غير المقبول ان تكون هذه النماذج مهجرة او محبوسة دون ان يكون لنا اي دور لانصافهم، وهذا المسار قائم ونحن باذن الله مجمعين على هذه القضية، وانا جدا متفائل وهناك بوادر خير، وهناك تحرك من المجلس لاقرار قانون العفو الشامل.

اقتصاد وفساد

? الملف الاقتصادي مظلم جدا خصوصا مع تصريحات الحكومة، وادعائها عدم وجود سيولة لدفع الرواتب ووجود عجز مالي؟

? هذه الاسطوانة المشروخة اعتدنا عليها من 2015 ان الكويت تعاني من عجز خطير يؤدي لافلاس الدولة ونحن من تلك السنة لم نلحظ معالجة حقيقية للاقتصاد ولا حماية حقيقية للمال العام ولا ترشيد للانفاق في ابواب الميزانية، فأنا استغرب تكرار الشكوى دون معالجة حقيقية من الحكومة، وانا استغرب تكرار عدم وجود سيولة للرواتب، نحن نريد معرفة الحالة المالية الحقيقية للدولة عبر وزير المالية او رئيس الحكومة ليفسر لنا بالارقام والمستندات ان كنا نعاني من عجز حقيقي ام لا، ففي النهاية الكلام المرسل غير مقبول من جهتنا، وكيف تآكل الاحتياطي العام الذي كان وجوده لسد العجوزات وكان لدينا نحن مبالغ تفوق 70 مليار، فأين ذهبت تلك المبالغ، ونحن مع معالجة اختلال الاقتصاد، ونحن نعاني من عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة ولا حماية للمواطن ولا قرارات حكومية تثبت اصلاح الوضع الاقتصادي، وابرز مثال لا نرى مراجعة لاملاك الدولة وعقودها فهذا امر يجب ان يطور، ولا يجوز ان نترك المستفيدين من املاك الدولة يستنفعون وبنفس الوقت الدولة لا تستفيد، والتركيبة السكانية لها انعكاس على الوضع الاقتصادي، وكذلك عدم اشراك المواطن في اتخاذ القرار السياسي هو احد اوجه القصور الاقتصادي، ونحن مع الاصلاحات الاقتصادية لكن قبل ذلك يجب ان يكون هناك اصلاح سياسي فقضايا الفساد التي نعاني منها تؤثر على الوضع الاقتصادي للدولة، ومعالجات الحكومة لقضايا الفساد بطيئة وغير واضحة ولا نرى عقاب واضح لكل من يعتدي على المال العام والاحكام السابقة اكبر دليل، ومنذ التسعينيات هناك اعتداء على المال العام لكن المعتدين لا يطالهم القانون والاموال المنهوبة لا يتم استردادها بشكل واضح الى اخر تعامل حكومي مع صندوق الجيش والصندوق الماليزي والصفقات العسكرية والروسية وحتى لو صدرت ضدها احكام السؤال اين المدانين فهذه المشكلة ان المدانين يتم تهريبهم خارج البلاد فعن اي اصلاح اقتصادي تتحدث الحكومة، فنحن لسنا ضد الاصلاح لكن على الحكومة اقناعنا بأنها قادرة على الاصلاح الاقتصادي دون المساس بجيب المواطن.

الوضع الصحي

? الملف الصحي والوضع الحرج الذي يمر به البلد وقرارات الاغلاق وانعكاساتها على الاعمال والقرارات الصحية الاخرى، ما تقييمك للوضع الصحي؟

? المشكلة الرئيسة بالوضع الصحي غياب المسؤولين الذين يشخصون لنا الوضع الصحي المحلي بشكل واضح، وعلى المسؤولين عن هذا القطاع الظهور الى الاعلام واظهار حقيقة الامر للشعب الكويتي، فهم يقومون باجراءات وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية، حتى الدول المتقدمة علينا يسترشدون باجراءاتهم والكوادر الصحية تقوم باعمال جبارة حرصا على صحة وسلامة الناس، ولكن نحن نتحدث عن انشطة تغلق يتأثر من خلالها سلبيا اصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة والشباب باموالهم الخاصة، بدل اغلاق الاعمال يجب تشديد الاجراءات الصحية، وان كان ولابد الاغلاق يجب على الحكومة تعويض ودعم اصحاب الاعمال كما يجري في دول العالم، وهذا ما نحن نطالب به ونتحرك من خلاله، والتعويض من بداية الاغلاق منذ بداية ازمة كورونا، ويجب انشاء لجنة حكومية لدراسة المتضررين من الاغلاق لغاية الان وتعويضهم بشكل عادل.

صراعات حكومية- نيابية

اكد النائب المضف انه لا يرى صراعاً نيابياً- نيابياً، بل اغلب النواب مجمعون على القضايا والملفات الرئيسة، وان كان هناك خلاف حكومي- نيابي، فالمتسبب سيكون هو الجانب الحكومي المتسبب في التأزيم، واذا الفريق الحكومي لم يستجب لمطالب النواب واقرار القوانين والملفات التي تم طرحها كما تبنيناها ووفق جدول زمني سيحدث تصعيد كبير واتوقع ان يكون عمر الحكومة قصير جدا اذا لم تتعاون مع المجلس، اما الخلاف النيابي النيابي فأنا استبعده لانه غير موجود.

تفاؤل من الأزمات

في نهاية الحوار شكر المضف صحيفة «النهار» على اللقاء لتسليطها الضوء على قضايا الساحة التي تعانيها الكويت، وقال: رسالتي للجميع نحن متفائلون، وكلنا كنواب يد واحدة في التصدي لقضايا الشعب الكويتي الاساسية، وان حدثت الازمات السياسية فسنخرج منها بتحقيق المتطلبات الشعبية التي ترضي الجميع بإذن الله.

