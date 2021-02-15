«الصحة» أوقفت إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة

وطن النهار

وصلت أمس دفعة جديدة من لقاح «فايزر» المضاد لـ«كوفيد-19» الى البلاد لاستكمال حملة التطعيمات التي تنظمها وزارة الصحة للتلقيح ضد الفيروس.

من جانب آخر أصدر وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا تعميما إداريا يقضي بوقف إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة وغير المستعجلة في المستشفيات العامة، اعتبارا من امس وحتى إشعار آخر. وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء اول من امس عن تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 176903 حالات في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 998 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ«كونا» إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 129 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10651 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 9119 مسحة، ليبلغ مجمـــوع الفحوصات 1660406 فحوصات، مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 9.1%. وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني. وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن شفاء 717 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 165254 حالة.

وقالت الوزارة إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفــــاء بعد اجــراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن، لافتة الى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93.4%.

