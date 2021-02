بحث علمي جديد يكشف الأساس الجيني للقيلولة أثناء النهار

وطن النهار

أصدر باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH) بحثا نشر في Nature Communications، تحدثوا فيه عن عدد المرات التي يأخذ فيها الشخص قيلولة أثناء النهار، وفي الدراسة التي تعد الأكبر من نوعها على الإطلاق، تعاون فريق MGH مع جامعة مورسيا في إسبانيا والعديد من المؤسسات الأخرى لتحديد عشرات المناطق الجينية التي تحكم الميل لأخذ قيلولة أثناء النهار، وكشفوا عن أدلة أولية تربط عادات القيلولة بصحة القلب والأوعية الدموية.

يقول الدكتور حسن سعيد دشتي، من مركز مستشفى ماساتشوستس العام للطب الجيني، المؤلف الرئيس المشارك في التقرير مع إياس دغلس، أن «القيلولة مثيرة للجدل إلى حد ما»، فبعض البلدان التي لطالما تكون فيها القيلولة أثناء النهار جزءًا من الثقافة (مثل إسبانيا) تثبط هذه العادة. وفي الوقت نفسه، تروج بعض الشركات في الولايات المتحدة الآن للقيلولة كوسيلة لزيادة الإنتاجية. ويقول دشتي: «كان من المهم محاولة فصل المسارات البيولوجية التي تساهم في سبب قيلولتنا».

وزاد: في السابق، استخدمت المؤلفة الرئيسة المشاركة د. ريتشا ساكسينا والباحثة الرئيسية في مختبر ساكسينا في مستشفى ماساتشوستس العام، وزملاؤها قواعد بيانات ضخمة من المعلومات الجينية ومعلومات نمط الحياة لدراسة جوانب أخرى من النوم.

الفريق حدد الجينات المرتبطة بمدة النوم، والأرق، والميل إلى أن تكون مستيقظًا حتى الصباح «بومة الليل». للحصول على فهم أفضل لعلم الوراثة في القيلولة، أجرى فريق ساكسينا والمؤلف المشارك الدكتورة مارتا غاراوليت، من قسم علم وظائف الأعضاء في جامعة مورسيا، دراسة الارتباط على مستوى الجينات (GWAS)، والتي تتضمن مسحًا سريعًا لـ مجموعات كاملة من الحمض النووي، أو الجينوم، لعدد كبير من الناس. الهدف منه تحديد الاختلافات الجينية المرتبطة بمرض معين في هذه الحالة او العادة.

وفي هذه الدراسة، استخدم باحثو مستشفى ماساتشوستس العام وزملاؤهم بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، والتي تتضمن معلومات وراثية من 452.633 شخصًا، تم سؤال جميع المشاركين عما إذا كانوا يأخذون قيلولة أثناء النهار «أبدًا/ نادرًا»، «أحيانًا» أو «عادةً». حددت GWAS 123 منطقة في الجينوم البشري مرتبطة بالقيلولة أثناء النهار. ارتدت مجموعة فرعية من المشاركين أجهزة مراقبة النشاط تسمى مقاييس التسارع، والتي توفر بيانات حول السلوك الخامل أثناء النهار، والتي يمكن أن تكون مؤشرًا على القيلولة. أشارت هذه البيانات الموضوعية إلى أن التقارير الذاتية عن القيلولة كانت دقيقة. يقول دشتي: «أعطى ذلك طبقة إضافية من الثقة بأن ما وجدناه حقيقي وليس «شيء مصطنع».

العديد من الميزات الأخرى للدراسة تعزز نتائجها. على سبيل المثال، قام الباحثون بشكل مستقل بتكرار النتائج التي توصلوا إليها في تحليل للجينوم لـ 541.333 شخصًا جمعته شركة (and Me 23) شركة الاختبارات الجينية الاستهلاكية. أيضًا، من المعروف بالفعل أن عددًا كبيرًا من الجينات بالقرب من المناطق المحددة بواسطة GWAS تلعب دورًا في النوم. أحد الأمثلة على ذلك هو KSR2، وهو جين اكتشف فريق مستشفى ماساتشوستس العام والمتعاونون سابقًا أنه يلعب دورًا في تنظيم النوم.

وبالتعمق في البيانات، حدد الفريق ثلاث آليات محتملة على الأقل تعزز القيلولة وهي:

? الميل إلى النوم: حيث يحتاج بعض الناس إلى مزيد من النوم أكثر من غيرهم.

? النوم المتقطع: إذ يمكن أن تساعد القيلولة أثناء النهار في تعويض النوم السيئ في الليلة السابقة.

? الاستيقاظ في الصباح الباكر: لأن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا قد «يلحقون» بالنوم بقيلولة.

ويقول دشتي: «هذا يخبرنا أن القيلولة أثناء النهار مدفوعة بيولوجيًا وليست مجرد خيار بيئي أو سلوكي». تم ربط بعض هذه الأنواع الفرعية بمخاوف صحية متعلقة بأمراض القلب، مثل محيط الخصر الكبير وارتفاع ضغط الدم، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث حول هذه الارتباطات، كما تقول الدكتورة مارتا غاراوليت، من قسم علم وظائف الأعضاء في جامعة مورسيا تقول «قد يساعد العمل المستقبلي في تطوير توصيات مخصصة للقيلولة». وعلاوة على ذلك، فإن العديد من المتغيرات الجينية المرتبطة بالقيلولة كانت مرتبطة بالفعل بالإشارة بواسطة «ببتيد عصبي» يسمى orexin، والذي يلعب دورًا في اليقظة. يقول دغلس: «من المعروف أن هذا المسار متعلق في اضطرابات النوم النادرة مثل النوم القهري، لكن النتائج التي توصلنا إليها تظهر أن الاضطرابات الأصغر في المسار يمكن أن تفسر سبب قيلولة بعض الناس أكثر من غيرهم». أما ساكسينا هي باحثه في مركز «فيليس وجيروم لايل رابابورت» مستشفى ماساتشوستس العام، باحثه في مركز الطب الجيني وأستاذه مساعده في التخدير في HMS، فنقول: تم دعم العمل من قبل المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، والمعهد الوطني للقلب والرئة والدم، وصندوق أبحاث مستشفى ماساتشوستس العام، والحكومة الإسبانية للتحقيق والتطوير والابتكار، والمجتمع المستقل لمنطقة مورسيا من خلال مؤسسة سينيكا، أكاديمية فنلندا، مؤسسة علوم Instrumentarium، مؤسسة Yrj? Jahnsson، ومجلس البحوث الطبية.

