«العربية المفتوحة» حازت المركز الأول في البرمجة

وطن النهار

حقق فريق البرمجة بفرع الجامعة العربية المفتوحة بالكويت المركز الأول في الدورة الثامنة من مسابقة الكويت للبرمجة والتي أقيمت لأول مرة عن بعد وذلك بمشاركة 23 فريقا، كما حصلت أيضا على المركزين الثالث والرابع، ما ساعدهم على الوصول للبطولة الأفريقية والعربية للبرمجة لشباب الجامعات والتي ستقام بإذن الله في مدينة الأقصر بجمهورية مصر العربية في الفترة من 19 إلى 23/3/2021 والتي تعتبر بوابة لمسابقة ICPC الدولية. من جهته، قال مدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت د. نايف المطيري نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة وإلى رئيس الجامعة د. محمد بن إبراهيم الزكري وإلى جميع منتسبي الجامعة بحصول فريق الجامعة للبرمجة على المركز الأول على مستوى الجامعات المشاركة في مسابقة البرمجة الثامنة في الكويت وهي المسابقة الوطنية المؤهلة للبطولة الأفريقية والعربية والمؤهلة بدورها إلى المسابقة العالمية.