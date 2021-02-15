«المعلومات المدنية» أطلقت خدمة الاستعلام عن بيانات القاطنين آلياً

وطن النهار

أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية خدمة الاستعلام عن بيانات القاطنين لملاك العقار تمكنهم من الاطلاع والمتابعة والتحقق من صحتها ورفع الشكوى آليا في حال وجود بيانات غير صحيحة.

وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي في تصريح صحافي ان هذه الخطوة مكملة لما تم اطلاقه عام 2018 من خلال خدمة تنبيهات ملاك العقار والتي تمكنهم من المتابعة الآلية لأي اضافة أو شطب للقاطنين على العقار الذي يملكونه.

واضاف العسعوسي ان الهدف من هذه الخدمة تحقيق الشفافية وتمكين مالك العقار ليكون احدى ادوات الرقابة اضافة الى ما تتخذه الهيئة من اجراءات مشددة في طلبات تغيير العنوان من حيث استيفاء المستندات المطلوبة وفرض بصمة المؤجر لضمان حضوره الشخصي وبصمة المالك لضمان علمه وموافقته على سكن المؤجر.

وبين ان هذه الخدمة تأتي انسجاما مع متطلبات الشفافية والرقابة التي تهدف الى تحقيقها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التي اطلعت على الخطوات التي تتخذها (المعلومات المدنية) في التدقيق على معاملات تغيير العنوان واجراءات التحقق من صحتها.

وذكر ان هذه الخدمة تمكن مالك العقار من تقديم الشكوى آليا بعد استكمال الاستبيان الموجود في الخدمة للتأكد من صحة الشكوى قبل اتمامها حيث لاحظت الهيئة انه في كثير من الاحيان يتم توقيع عقد الايجار من أحد افراد الاسرة دون علم الاخر، خصوصا في عقار الورثة.

