حصر حكومي شامل لجميع خسائر «كورونا»

مال وأعمال

كشف مصدر حكومي مطلع لـ«النهار» عن بدء الحكومة بعمل حصر شامل للخسائر التي لحقت قطاع الأعمال من الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لبحث امكانية تقديم حزمة تحفيزية لتلك المشروعات المتضررة من الأزمة والعمل على وقف نزيف خسائر تلك المشروعات التي تعد ركيزة رئيسية للاقتصاد.

وأفاد المصدر بان التوجه الحكومي يأتي متزامناً مع الاجتماعات المكوكية التي عقدها مجلس الوزراء مع ممثلي عن القطاع الخاص من الشركات وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث المشكلات والتحديات والخسائر التي لحقت بتلك المشروعات خلال الفترة التي تلت تفشي فيروس كورونا وحتى الآن.

وفي سياق متصل، افادت مصادر اقتصادية ان الحكومة تتجه الى تخفيف الضغوط التي تواجه مئات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب الأزمات المالية التي تواجهها وكذلك ما تعرض له البعض من احالة للقضاء بسبب التعثر في مواجهة تداعيات الأزمة الراهنة وغياب السيولة القادرة على جعل تلك المشروعات قادرة على مواجهة تداعيات الأزمة.

وتقدر المصادر الاقتصادية الخسائر التي لحقت بالشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 7 مليارات دينار، بسبب تداعيات الاغلاق الذي فرضته الحكومة، ناهيك عن اجراءات الحظر الجزئي الذي فرضته الحكومة في اطار مواجهتها لتداعيات فيروس كورونا.

وأشارت الى ان تلك الخسائر المباشرة لحقها خسائر غير مباشرة تمثلت في فقدان القوة الشرائية الكثير من قوتها بسبب تداعيات الأزمة، الأمر الذي زاد من لهيب الخسائر الفادحة التي واجهت تلك الشركات.

وقالت المصادر ان تحديد آلية مواجهة الخسائر الفادحة التي تكبدها القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعتمد وفي المقام الأول على حجم السيولة المتوفرة لدى الحكومة والتي ستحدد طريقة التحفيز وآلية مواجهة تلك الخسائر.

وتواجه الحكومة ازمة سيولة حادة بسبب غياب التوافق «الحكومي - النيابي» حول تمرير قانون الدين العام والبالغ قيمته 20 مليار دينار وذلك لمواجهة العجز في الميزانية وتمويل المشاريع التنموية المدرجة في خططها التنموية.

كما تسعى الحكومة لاجراء اصلاحات مالية واقتصادية تستهدف في المقام الأول تنويع مصادر الدخل والقضاء على الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ووقف الهدر في الانفاق والسعي لتعزيز المصدات المالية من خلال ادوات فاعلة ترشد النفقات الجارية وتستهدف تقليص الهدر في الأموال المنفقة على المشروعات التنموية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز وضع الكويت في مؤشرات التصنيف الائتماني.

