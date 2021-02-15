وزير النفط: 27 محطة وقود توقف العمل بها لتأخر الرواتب

مال وأعمال

كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء

د. محمد الفارس عن ان عدد محطات الوقود التي توقف العمل بها يبلغ 27 محطة، مشيراً الى ان شركة البترول الوطنية لديها ضمان مالي من قبل المقاول المسؤول عن عمال هذه المحطات وتأخره في دفع رواتب العمال بها.

وأوضح في رده على سؤال برلماني حول عدد المحطات التي توقف العمل بها ان شركة البترول الوطنية لديها ضمان مالي لصالح المقاول بقيمة 1.644 مليون دينار يبدأ سريانه في 25 اكتوبر 2020 وينتهي في 24 يوليو 2021.

وأوضح الفارس في رد منه على سؤال برلماني ان العقد المبرم بين شركة البترول الوطنية ومقاولي العقد ينص على حق الشركة في فسخ العقد مع المقاول، اذا اخل بأحد بنوده، كما اشتمل العقد على ضمانات لحقوق العاملين بالمحطات.

جدير بالذكر ان مقدم السؤال اشار الى ان البترول الوطنية اعتذرت لعملائها بسبب توقف العمل في بعض المحطات على ضوء تأخر الرواتب من قبل الشركة المقاولة وأنها ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتشغيل تلك المحطات.

