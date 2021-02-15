رمضان: خفض الدينار.. آخر الحلول لتحسين الاقتصاد

مال وأعمال

قال الخبير الاقتصادي، محمد رمضان، ان تخفيض قيمة الدينار الكويتي من الممكن ان يكون آخر الحلول امام الدولة حتى تحسن من وضعها الاقتصادي، مشيراً الى ان هذا القرار حكومي.

وأضاف في حديثه لـ«العربية» ان تخفيض «فيتش» لنظرتها للبنوك الكويتية لا يؤثر على قيمة الدينار.

وفي الوقت ذاته، يرى ان اضرار هذه الخطوة تعد كبيرة، مشيرا الى ان بعض الدول الخليجية ملاءتها المالية ضعيفة، لكنها مستمرة في ربط عملتها بالدولار.

وأوضح ان الحل الأكثر استدامة لمعالجة ازمة السيولة لدى الدولة الكويتية، هو اقرار قانون يسمح باستخدام احتياطي الأجيال عند الحاجة. وعدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، الخميس الماضي، نظرتها المستقبلية حيال 11 بنكا كويتيا الى سلبية من مستقرة، وذلك بعدما خفضت النظرة المستقبلية للبلد نفسه هذا الشهر.

وقالت الوكالة انه في ظل «ارتباط نسبة كبيرة من التمويل في القطاع المصرفي بالحكومة»، ستتعرض البنوك لضغوط اذا كان البلد نفسه «يمر ببعض الضغوط».

كانت «فيتش» خفضت في الثاني من فبراير نظرتها المستقبلية لتصنيف الدين السيادي الكويتي الى سلبية من مستقرة، محذرة من مخاطر على صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة بصندوق خزانة الدولة.

