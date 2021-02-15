«كامكو»: ارتفاع الاستثمارات في الشركات الناشئة والمبتكرة إلى 73 مليار دولار

مال وأعمال

قال رئيس قطاع ادارة الاستثمار في كامكو انفست سليمان الربيع ان الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة ارتفع الى 73 مليار دولار العام الماضي مقابل 68 مليار دولار في عام 2019.

وأضاف في تصريحات للعربية ان الصندوق الذي اطلقته شركته للاستثمار في تلك الشركات، يركز على الاستثمار المباشر بها وصناديق رأس المال المخاطر التي تستثمر في هذا الشركات.

وأظهر تقرير حديث للشركة ارتفاع الاستثمارات في الشركات الناشئة والمبتكرة خاصة في قطاع الحوسبة السحابية نتيجة الطلب الكبير عليها بسبب تأثير جائحة «كورونا».

وذكر التقرير ان اداء الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة تجاوز جميع فئات الأصول الأخرى في الولايات المتحدة حيث حقق عائدا سنويا بلغ اكثر من 13% خلال السنوات العشر الماضية، مقارنة مع 8% لمتوسط عائد الأسهم الأميركية.

وأضاف التقرير ان المستثمرين في منطقة الخليج يتوجهون للاستثمار في فئات الأصول البديلة لتنويع محافظهم، في حين يتوجه المستثمرون ذوو الملاءة المالية والشركات العائلية للاستثمار في شركات التكنولوجيا الدولية.

وعن طريقة ادارة الصندوق، قال الربيع ان الشركة ستقوم بضخ استثمارات في المراحل الأولية للمشاريع التكنولوجية، اذ ان ضخ السيولة في اكتتابات تلك الشركات به مخاطر عالية، اذ ان الشركة تكون قد حققت اغلب مراحل نموها.

وأوضح ان العملاء المهتمين بهذه النوعية من الشركات، هم المؤسسات والشركات الكبرى والصناديق السيادية.

وأشار الى ان توفر السيولة وحدها غير كاف للاستثمار في هذه المشاريع، اذ انها تحتاج ايضا الى علاقات مع تلك الشركات.

