وزير المالية: فخورون بجهود التأمينات الاجتماعية ومن لديه ملاحظات فليتوجه إلى «نزاهة» أو النيابة

مال وأعمال

أكد وزير المالية خليفة مساعد حمادة، رفضه تصريح عضو مجلس الأمة النائب د. حسن جوهر عبر قنوات التواصل الاجتماعي، والذي شكك من خلاله في اداء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و قيادييها، ودعا الوزير من لديه ادعاء بالتوجه الى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» او النيابة العامة.

وأضاف حمادة قائلاً: «نحن فخورون بما تحققه الادارة الجديدة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من انجازات، وندعم سياسة الافصاح الجديدة التي تعتمدها المؤسسة في نشر بيانات فصلية عن الأداء الاستثماري للمؤسسة منذ بداية السنة المالية الحالية كجزء اساسي من سياسة الحوكمة والشفافية لدى المؤسسة. ونؤكد بأن عمل المؤسسة وصناديقها يخضع للتدقيق والمراجعة من قبل ديوان المحاسبة واثنان من اكبر مكاتب التدقيق الخارجية، ولن نقبل بالتقليل من جهد اكثر من 2000 موظف قطعوا شوطاً كبيراً في اعادة بناء وتطوير المؤسسة للنهوض بها من جديد».

ومن الجدير بالذكر ان عملية اعادة هيكلة المؤسسة قد بدأت مطلع 2017 من خلال اعادة هيكلة قطاع الاستثمار عبر توسعة حجم الفريق الاستثماري وتعزيزه بخبرات استثمارية كويتية لاعادة بناء القطاع ومحفظة المؤسسة الاستثمارية، ووضع اجراءات عمل مؤسسية وفق افضل الممارسات العالمية، بالاضافة الى تقديم الدعم المستمر واللامحدود للسلطات المعنية بالتحري والتتبع لجميع الاستثمارات السابقة.

أبرز الانجازات المرحلية لبرنامج تطوير المؤسسة التي تقوده الادارة الجديدة هي:

? برنامج اعادة بناء قطاع الاستثمار، والذي شمل:

? الغاء مركزية القرار الاستثماري واستبداله باجراء مؤسسي وادخال معايير دولية وضوابط حوكمة صارمة وسياسة استثمارية حصيفة.

? تحديث استراتيجية استثمار اموال المؤسسة حسب انواع الأصول الاستثمارية والتوزيع الجغرافي الأمثل من خلال الاستعانة باحدى اكبر الشركات العالمية المتخصصة بدراسات التوزيع الاستراتيجي للأصول.

? صدور اول دليل لتنظيم قواعد اختيار ممثلي المؤسسة في الجهات المستثمر بها.

? صدور اول دليل لتنظيم قواعد عمليات بيع ملكيات المؤسسة المباشرة وغير المباشرة في الشركات غير المدرجة في السوق المحلي.

? صدور اول دليل متكامل لتنظيم قواعد وبرامج الاستثمار العامة منذ عام 1998.

? برنامج التطوير الرقمي، توفير 83.5% من مجمل خدمات المؤسسة الكترونية حتى الآن.

? برنامج الحوكمة، انشاء ادارة الحوكمة والالتزام، وهي ادارة رقابية تتبع المدير العام مباشرة في الهيكل التنظيمي. وتعمل على تطبيق مواثيق وأدلة سياسات واجراءات الحوكمة والتحقق من وجود الأدوات والضوابط اللازمة لذلك.

? برنامج التدريب، اعادة تدريب الموظفين على تنفيذ جميع عمليات المؤسسة بهدف تعزيز ورفع كفاءة العمليات.

