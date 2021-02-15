البورصة بين مخاوف الإغلاق وترقب نتائج الشركات

مال وأعمال

ساهمت 5 شركات التي تم ترقيتها الى السوق الاول في استقرار نسبي للسوق وساهمت في اعطاء دفعة معنوية ومادية بعد دخول المحافظ عليها ما ساهم في استقرار السوق العام والاول في اولى جلسات الاسبوع.

وقال محللون ان جلسة الامس شهدت عمليات جني ارباح خلال الجلسة وهو ما يعد من الامور الجيدة في محافظة السوق على مستوياته السعرية، موضحين ان السوق حاليا يترقب نتائج الشركات عن 2020 وتكثيف عمليات التطعيم ضد كورونا بعد افتتاح 5 مركز جديدة للتطعيم ضد «كورونا» التي سيكون لها اثار ايجابية على الاقتصاد الكويتي لافتين الى ان البورصة بين مطرقة مخاوف الاغلاق وسندان ترقب نتائج الشركات.

واضاف محللون ان جلسة الامس شهدت تفعيل ترقية الشركات الخمس هي الاستثمارات الوطنية ومجموعة الامتياز وعقارات الكويت والخليج للكابلات وألافكو لشراء وتأجير الطائرات والترقية، جاءت بعد ان انطبقت معايير الانتقال الى السوق الأول الذي يضم الأسهم الممتازة الامر الذي ساهم في ارتفاع عدد الشركات به الى 25 شركة استحوذت على 77% من القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق.

واشار محللون الى ان ترقية شركات الى السوق الأول تعد اهدافاً لتوسيع سوق النخبة وهي مكافأة للشركات النشطة التي علاوة على الترقية ستحصل على حزمة المزايا منها نظرة استثمارية ايجابية ومعدلات سيولة عالية وجدارة ائتمانية افضل وربما فرصة للدخول في مؤشرات عالمية.

وقد سيطرت حالة التباين على اداء مؤشرات البورصة في جلسة امس، مع تراجع في السيولة وارتفاع احجام التداول مقارنة بالجلسة السابقة، ليهبط السوق الأول بمعدل 0.02 في المئة وبنحو 1.29 نقطة من 6210.77 نقطة الى 6209.48 نقطة، في حين ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.01 في المئة، وبنحو 1.07 نقطة من 5695.63 نقطة الى 5696.7 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14 في المئة وبنحو 6.6 نقاط من 4682.56 نقطة الى 4689.21 نقطة، وسجل مؤشر «الرئيسي 50» ارتفاعاً بنسبة 0.15 في المئة وبنحو 7.27 نقاط ليرتفع من 4851.44 نقطة الى 4858.71 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 6 ملايين دينار بنسبة 0.018 في المئة من 33.141 مليار دينار في جلسة الخميس، الى 33.147 مليار دينار في جلسة امس، وهبطت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.02 في المئة وبقيمة 5 ملايين دينار من 24.361 مليار دينار الى 24.351 مليار دينار، في المقابل ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.14 وبقيمة 12 مليون دينار من 8.779 مليارات دينار الى 8.791 مليارات دينار.

وشهدت سيولة الجلسة تراجعاً بنسبة بلغت 22.2 في المئة لتصل الى 35.6 مليون دينار مقابل 45.8 مليون دينار في جلسة الخميس، في المقابل ارتفعت احجام التداول بواقع 1.1 في المئة لتصل الى 344.8 مليون سهم مقابل 341 مليون سهم، وتراجعت الصفقات بنسبة 9.1 في المئة الى 10.3 آلاف صفقة.

وبلغت سيولة السوق الأول 17.8 مليون دينار وذلك بالتداول على 57.88 مليون سهم عبر 3.2 آلاف صفقة، وبلغت سيولة السوق السوق الرئيسي 17.75 مليون دينار وذلك بالتداول على 286.9 مليون سهم عبر 7 آلاف صفقة.

وشهدت التعاملات ارتفاع 8 قطاعات على رأسها الخدمات المالية بنسبة 1.14 في المئة، بينما تراجعت 3 قطاعات تقدمها النفط والغاز بـ4.05 في المئة، فيما استقر قطاعا الرعاية الصحية والمنافع، وتصدر سهم امتيازات القائمة الخضراء بـ9.98 في المئة، بينما تقدم نابيسكو التراجعات بـ9.42 في المئة.

وتقدم سهم ارزان المرتفع 3.28 في المئة نشاط التداول على جميع المستويات بحجم بلغ 41.27 مليون سهم، وسيولة بقيمة 4.02 ملايين دينار.

