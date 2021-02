«solutions by stc» تعزز حلولها للأمن السيبراني بـ «درع»

مال وأعمال

قالت شركة الاتصالات الكويتية stc، ان ذراعها لخدمات الشركات solutions by stc اطلق احدث خدماتها «درع» المتخصصة في توفير انظمة الحماية والأمن السيبراني لعملائها في قطاع الشركات.

تهدف الخدمة الرائدة، التي تم الكشف عنها من قبل مركز عمليات الأمن (SOC) التابع لـ solutions by stc، ذراع الشركة المتخصص في توفير حلول قطاع الأعمال المتكاملة، الى ضمان سلامة الأعمال من خلال تحديد المخاطر المحتملة والمتعلقة بانتهاكات البيانات، وتوفير حماية شاملة 360 درجة، وتقييم الأصول المهمة لتمكين بيئة خالية من القلق للشركات الراغبة في الازدهار في العالم الرقمي.

وفي بيان لها، سلطت solutions by stc الضوء على مزايا حلولها الرائدة في مجال الأمن السيبراني والتي من شأنها تعزيز تجربة العملاء وتوفير الحماية المطلوبة لبيانات الشركات وأنظمتها الرقمية، لافتة الى ان وحدة SOC التابعة لـstc solutions by والقائمة على تقديم حلول الأمن السيبراني، تتألف من فنيين متخصصين في مجال الأمن الالكتروني، ويمتلكون احدث التقنيات والأدوات والأنظمة المطورة التي تناهز المعايير القياسية العالمية لادارة حماية البيانات عبر الانترنت.

ويهدف مركز عمليات الأمن (SOC) التابع لـ solutions by stc الى اكتشاف وازالة نقاط الضعف في البنى التحتية الرقمية للشركات بما يساهم في تجنب فقدان البيانات او اي انقطاع غير متوقع في الخدمة. حيث يراقب الفريق ويحدد محاولات الاختراق المحتملة او الحوادث التي قد تعرض الاعمال لاي مخاطر امنية، وفي الوقت ذاته تقوم على تحليل سجلات البيانات والابلاغ عن اي سلوك مشبوه للعميل في الوقت الفعلي لاتخاذ الاجراء المناسب.

ولتعزيز عروض وخدمات مركز عمليات الأمن (SOC)، عقدت solutions by stc شراكة مع كبار مزودي الأمن السيبراني الدوليين لمواكبة اخر الأنظمة والتقنيات الأكثر تطوراً وكذلك لمتابعة احدث الأساليب التي يستخدمها المتسللون لاختراق جدران الأعمال التجارية الكترونياً. ومن جهته، قال محمد نزار النصف الرئيس التنفيذي لـ solutions by stc: «في ظل الارتفاع المتزايد لعدد الهجمات الالكترونية التي تتعرض لها المؤسسات يومياً على المستويين المحلي والعالمي، يزداد الطلب على منتجات الحماية الفعالة للبيانات. ومن خلال وحدة SOC التابعة لـ solutions by stc، نوفر باقات تنافسية تناسب الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة لقاعدة عملائنا من الشركات، مع توفير مراقبة وحماية البيانات على مدار الساعة طوال ايام الأسبوع».

وأضاف النصف: «نمتلك في solutions by stc فهماً عميقاً لاحتياجات عملائنا ما يجعلنا المزود المفضل لحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، ولن ندخر جهداً في تطوير حلول فعالة تحافظ على اعلى مستويات الأمان للأنظمة عبر الانترنت والبيانات لعملائنا بدعم من المؤسسات الدولية المتخصصة في ادارة منع اختراق البيانات».