7.3 مليارات دولار خسائر سوق لندن

مال وأعمال

خسر حي المال في لندن حصصاً في سوق التداول بالمشتقات والأسهم، بمواجهة منافسة شديدة من امستردام في اوروبا ومن الولايات المتحدة، بعد اكثر من شهر على خروج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي. ولفت مكتب «آي اتش اس ماركيت» في دراسة الى ان الخدمات المالية عرفت «بريكست صعبا نسبيا» اذ لم يتم اخذها بالاعتبار في الاتفاق التجاري الموقع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قبيل عيد الميلاد. وما يزيد الوضع صعوبة «عدم وجود معادلات بين النظم البريطانية والأوروبية» في ظل احتمالات ضئيلة في حلحلة الوضع، في حين ان هناك معادلات بين النظم الأميركية والأوروبية. وتابع المكتب في دراسته ان هذا الوضع يؤدي الى «انتقال قسم من التداولات السابقة على المنصات البريطانية» الى «منصات اميركية وأوروبية» ولا سيما في امستردام وبقدر اقل في باريس، ولو ان هذه البيانات محصورة بشهر يناير وينبغي التثبت منها مع مضي الوقت.