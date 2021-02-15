عمومية «المال» وافقت على حل مجلس الإدارة

مال وأعمال

وافقت الجمعية العمومية المؤجلة «شركة المال للاستثمار» امس على حل مجلس الادارة وبنسبة حضور 25?664?، وقد تم انتخاب عبدالعزيز عيد عبدالله ريس الرشيدي لترؤس الجلسة. وتقدم المساهمون الذين يملكون 65?000?000 مليون سهم بنسبة 20?9? من رأس مال الشركة بالتالي: 1 - حل مجلس ادارة شركة المال للاستثمار. 2 -تشكيل لجنة من 3 اشخاص وهم: عبدالعزيز عيد عبدالله ريس الرشيدي. عبدالعزيز احمد خليفة الجيماز. يوسف سنان يوسف المعمري. وتكون مهمتهم الدعوة لانتخابات مجلس الادارة وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة. وقد تمت الموافقة على اعطاء واضافة صلاحية للجنة مع حق الاطلاع ومخاطبة الجهات المعنية ومراجعة هيكل ممثلي شركة المال للاستثمار في مجلس ادارة الشركة والمؤسسات ونفوض لهم مطلق الصلاحية في استبدال واقالة ممثلي شركة المال للاستثمار في جميع الشركات والمؤسسات سواء التابعة والزميلة وغيرها.