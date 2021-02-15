99 مليار ريال القاعدة النقدية في قطر

مال وأعمال

تراجعت القاعدة النقدية في قطر خلال شهر يناير الماضي بنسبة 2.2 % على أساس شهري الى 99 مليار ريال، بينما ارتفعت بنسبة 31 % قياساً بالشهر المقابل من العام الفائت. وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي فقد تأثر النمو الشهري للنقود الاحتياطية الشهر المنصرم بانخفاض فائض الأرصدة الاحتياطية بنسبة 40 % الى نحو 6.2 ملايين ريال، مقابل ارتفاع الاحتياطي الالزامي الى نحو 40.8 مليون ريال، وزيادة النقد المُصدر الى 26.6 مليار ريال، الى جانب نمو ودائع البنوك وفق آلية سوق النقد القطري بنسبة 4.7 % وصولا الى 25.5 مليار ريال.

