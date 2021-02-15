115.5 مليون دينار أرباح «برقان» التشغيلية في 2020

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن نتائجه المالية للسنة المالية 2020 حيث بلغ صافي الربح 33.7 مليون دينار، وانخفضت الايرادات الى 212.8 مليون دينار بنسبة 14.3% على أساس سنوي في السنة المالية 2020 ويرجع ذلك في المقام الأول الى ضعف بيئة التشغيل بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار الفائدة.. ومع ذلك، واصل البنك الحفاظ على دخل ثابت نسبيا من غير الفوائد بلغ 72.8 مليون دينار.

وأعلن البنك عن 97.2 مليون دينار من المصروفات التشغيلية لهذا العام، بنسبة تحسن 4.9% عن العام السابق بسبب عدد من مبادرات توفير التكاليف التي تم اتخاذها خلال عام 2020 وحقق أرباحا تشغيلية قوية بلغت 115.5 مليون دينار وفي السنة المالية 2020، نمت قروض العملاء والسلف التي يقدمها البنك بنسبة 1.4% لتصل الى 4.3 مليارات دينار ونمت ودائع العملاء بنسبة 2.5% لتصل الى 4.1 مليارات دينار وقد نما البنك دفتر قروضه بنسبة 5.0% في سوقه الأساسي الكويت مع تبني نهج حذر في أسواق الشركات التابعة له.

في الربع الرابع من السنة المالية 2020، أصدر بنك برقان بنجاح 500 مليون دولار من أوراق دفع مساندة الشريحة 2 (أوراق رأسمالية)، ما زاد من تعزيز نسبة كفاية رأس المال الى 18.1%. وتنعكس مستويات السيولة القوية للبنك بشكل جيد في نسبة تغطية السيولة التي بلغت 201.3% وصافي نسبة التمويل المستقرة 106.2% كما في 31 ديسمبر 2020.

وأوصى مجلس ادارة برقان بتوزيع 5 فلوس للسهم الواحد كأرباح نقدية كما أوصى مجلس الادارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، رهنا بموافقة المساهمين في الاجتماع السنوي العام.

وقد تلقى برقان اهتماما كبيرا من المشترين المحتملين بحصته في مصرف بغداد. ويتوقع برقان أن يبرم عملية البيع خلال السنة 2021عند استلام الموافقات المطلوبة.

وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة بنك برقان ماجد العجيل ان عام 2020 شكل تحديات هائلة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم وكان له تأثير سلبي على القطاع المصرفي. وفي مثل هذه السنة الصعبة، فان نتائج برقان هي شهادة على نموذجنا التشغيلي القوي، المدعوم باقتدار من خلال ممارساتنا الحكيمة للمخاطر».

«نجح البنك في تنفيذ اصدار أوراق رأسمالية بالشريحة 2 بقيمة 500 مليون دولار، ما عزز مستويات رأس المال بكلفة مثالية. وكان الاصدار قد تجاوز 4 مرات حد الاكتتاب من قبل المستثمرين الدوليين والاقليميين ويعكس قوة التصنيف الائتماني للبنك».

«في عام 2020، حافظنا على التزامنا بخدمة العملاء المتميزة من خلال الجهود الدؤوبة التي يبذلها موظفونا وفريق الادارة التنفيذية.

وأود أن أعرب عن تقديري الصادق لتفاني فريق برقان بأكمله وعمله الشاق طوال هذه الفترة الصعبة. كما أود أيضا أن أتقدم بخالص الامتنان لمساهمينا على دعمهم المستمر، وللجهات الرقابية وبنك الكويت المركزي على توجيهاتهم واسهامهم الايجابي».

وأضاف نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك برقان مسعود جوهر حيات: «في عام 2020، قدم برقان أداء مرنا رغم جائحة كورونا وتأثيرها على بيئة التشغيل، والتي تفاقمت بسبب تقلب أسعار النفط أيضا».

وقال حيات: «يركز البنك على تنفيذ طموحاته الاستراتيجية طويلة الأجل، وأهمها اعادة تخصيص الأصول مع زيادة التركيز على الكويت، والتحول الرقمي لتقديم أفضل تجربة مصرفية آمنة ومريحة وزيادة تعزيز المواهب والثقافة التنظيمية لدى المجموعة».

وأضاف حيات: «كجزء من خطة اعادة تخصيص الأصول، فاننا نحرز تقدما في خطتنا للخروج من العراق وهذا سيمكن برقان من التركيز على المزيد من النمو في الكويت. أيضا، سوف نستمر في الاستثمار في تعزيز منصتنا الرقمية».

و قال حيات: «ان الاجراءات الاستباقية التي بدأها بنك الكويت المركزي دعمت بشكل كبير الأفراد والشركات في هذه الأزمة، ونعرب عن خالص امتناننا لهم في حماية القطاع المصرفي والذي يعتبر ركيزة مهمة في اقتصادنا».

أضاف رائد الهقهق، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لبنك برقان الكويت، عمليات الكويت– لا يزال برقان مستقرا على الرغم من تأثير الوباء على الاقتصاد. لقد اتخذنا اجراءات صارمة لحماية صحة وسلامة عملائنا وموظفينا خلال أزمة «كوفيد - 19» أثناء تلبية احتياجاتهم المصرفية. وقد أظهر موظفونا تفانيا مثاليا في دعم عملائنا، وأعرب عن امتناني لكل واحد منهم على مساهماته المستمرة.

وأشار الهقهق الى اننا لا نزال نركز على دعم عملائنا ودفع التميز التشغيلي. ونحن على ثقة من أنه بفضل اطار ادارة المخاطر القوي لدينا، والتزام فريقنا، وتركيزنا الاستراتيجي على التحسينات الرقمية، فان برقان في وضع جيد يسمح له باجتياز التحديات المقبلة في الكويت وفي الأسواق الدولية».

