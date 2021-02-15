«التجاري» كافأ الفائزين في سحبي «النجمة» و«أكثر من الراتب»

مال وأعمال

أجرى البنك التجاري سحوباته على حساب النجمة وحملة «أكثر من راتب». وقد تم إجراء السحب امس في مبنى البنك الرئيس، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة أحمد البصمان، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي. وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي . وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي: أولا: حساب النجمة الاسبوعي – جائزة 5000 دينار من نصيب الفائز: أحمد أسامه محمد علي ثانيا: سحب حملة «أكثر من راتب» – جائزة تعادل راتب و تصل لغاية 1000 دينار من نصيب الفائز: ناصر فلاح البداح. وأوضح البنك بأن حملة «أكثر من راتب» موجهة للعملاء الكويتيين الذين يقومون بتحويل رواتبهم البالغه 500 دينار أو أكثر على البنك وبصفة خاصة العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي والشركات المدرجة لدى البنك ، والاستفادة من مزايا هذه الحملة والحصول على هدية نقدية فورية تبلغ قيمتها من 250 دينار إلى 500 دينار أو قرض من دون فائدة بقيمة 5 أضعاف الراتب وبحد أقصى 10000 دينار ، وسيكون هناك سحب أسبوعي للعملاء الكويتيين الحاليين والجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم على البنك لربح مبلغ يعادل راتب واحد من الرواتب التي يتقاضونها شهريا. كما يمكن للعملاء الكويتيين المتقاعدين بالإضافة الى المقيمين الذين يقومون بتحويل مديونياتهم البالغة 10000 دينار وما فوق الى البنك الحصول على هدية نقدية قدرها 1% من قيمة المديونية المحولة. ويذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5000 دينار، وشهرية بقيمة 20000 دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500000 دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1,500,000 دينار.