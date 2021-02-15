21.6 مليون دينار أرباح «المباني»

مال وأعمال

اعلنت شركة المباني عن تحقيق 21.59 مليون دينار (71.55 مليون دولار)، أرباح خلال عام 2020 مقابل 56.41 مليون دينار (186.95 مليون دولار) في عام 219. بتراجع 61.73% على أساس سنوي، بضغط تداعيات فيروس كورونا، ونوهت الشركة بأن تأثير فيروس كورونا أدى الى انخفاض جزء من الايرادات الفعلية خلال 2020، بناء على قرار مجلس الادارة بمنح الخصومات واعفاءات البعض الآخر من رسوم الانتفاع الشهرية لمستثمري ومؤجري الوحدات في الأفنيوز.

وأوصى مجلس الادارة الشركة بتوزيع 6% من القيمة الاسمية للسهم أرباحا نقدية، بواقع 6 فلوس لكل سهم عن العام الماضي.

وبشأن الربع الرابع من 2020، فقد بلغت أرباح المباني 12.11 مليون دينار، بتراجع 14.08% عن مستواها بذات الربع من العام الذي يسبقه البالغ 14.10 مليون دينار.

وكانت أرباح المباني تراجعت في التسعة أشهر الأولى من عام 2020 بنسبة 77.6% الى 9.48 ملايين دينار، مقابل أرباح بنحو 42.31 مليون دينار للفترة نفسها من 2019.

