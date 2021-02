«فاليو بلس تكنولوجي» دشَّنت «In Duty»

مال وأعمال

أعلن المدير التنفيذي لشركة «فاليو بلس تكنولوجي» وليد احسان عن اطلاق باكورة تطبيقات الشركة الرقمية ان ديوتي «In Duty» لادارة الموارد البشرية بشكل كامل، بما فيها البدائل الرقمية لأنظمة الدوام التقليدية للحضور والانصراف والعمل عن بعد بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية العالمية ويحقق في الوقت ذاته فعالية أعلى للانتاجية ولادارة الموارد البشرية في المؤسسات والشركات والوزارات المختلفة.

وأضاف احسان في بيان صحافي ان تطبيق ان ديوتي «In Duty» هو نظام ذكي يعتمد علي «ال جي بي اس» العالمي لتنظيم الدوام الخاص بكوادر الشركات المختلفة في أي موقع من مواقع العمل داخل الكويت أو خارجها، حيث يستخدم الموظف جهاز هاتف المحمول لتنظيم عمله للحضور والانصراف ولترتيب الوقت الاضافي وغيرها من حقوقه وانجازاته اليومية.

وأوضح أن نظام ان ديوتي «In Duty» يجمع بين سهولة التحكم والتخصيص للمعلومات وبين دقة ولحظية التقارير المختلفة لكل كادر من كوادر المؤسسة، الشركة، الوزارة، عبر برمجية متطورة تسمح بمتابعة الانجاز والتقارير وتنظيم اقامات العاملين وعقود عملهم،بالاضافة الى اجازاتهم الساعية والدورية والمرضية ضمن نظام شفاف ومتبادل بين الموظف والادارة.

وأوضح وليد احسان أن نظام ان ديوتي In Duty يتمتع بمرونة عالية ليناسب جميع أحجام الشركات والوزارات والهيئات مهما بلغ عدد موظفيها وفي أي قطاع كانت تعمل بما فيها قطاع المبيعات والتجزئة من خلال تخصيصات مميزة لنظام الرواتب الشهرية، بما فيها ورديات العمل والأقسام والمواقع المختلفة التابعة للشركة، مشيرا الى أن الشركات تستطيع اضافة أي من مواقعها ببساطة وسهولة الى مواقع العمل وتحديده كنقطة دخول وخروج للموظفين بما يضمن كفاءة أداء أعلى وتنظيم الحضور والانصراف وحتى خطوط المبيعات والزيارات اليومية أو الدورية وتقارير العمل اللحظية من موقع الحدث.

وذكر احسان أن نظام ان ديوتي In Duty يمكن الموظف من ارسال تقارير لحظية من مكان وجوده الجغرافي مرفقا بالصور والملاحظات والطلبات من خلال استخدام الهاتف المحمول فقط عبر تطبيق «ان ديوتي» المخصص، موضحا أنه بامكان الموظف حفظ حقوقه في الدوام والمستحقات عبر الاطلاع على جميع سجلات دوامه على مستوى الدقائق وتقديم طلبات الاجازات على أنواعها من خلال التطبيق وارسال تقارير العمل المصورة واستقبال اشعارات الرواتب وتعميمات الادارة وتبرير التأخيرات واضافة مواقع عمل جديدة تضاف الى انجازات عمله.

وأكد أنه مع استخدام التطبيق الجديد لم يعد هنالك خطر انتقال الفيروسات والبكتيريا من خلال أجهزة الدوام التقليدية التي تعتمد على بصمة الأصبع، ولن يكون هناك أي ازدحام صباحي لتسجيل الدوام على جهاز الدوام التقليدي، مبينا أنه بالنسبة للشركات التي عادة لديها العديد من المكاتب أو المشاريع، فلم يعد هناك حاجة لتركيب جهاز للدوام في كل فرع، وبدلا من ذلك سيتم تعريف المواقع جغرافيا على نظام ان ديوتي InDuty خلال ثوانٍ معدودة وبعدها يستطيع الموظفون تسجيل دوامهم فيها مباشرة.

ولفت الى أنه لا يوجد أي تكاليف تأسيسية، بل ان النظام سيوفر على الشركة كلفة تركيب أجهزة الدوام التقليدية وتحمل أعباء صيانتها الدورية، وتستطيع أي شركة الحصول على حساب في نظام ان ديوتي In Duty الذكي مقابل اشتراك شهري بسيط، والتفاصيل موجودة على صفحات ان ديوتي In Duty على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook, LinkedIn, Instagram وهناك شرح مفصل للعديد من الميزات، كما يمكن التواصل معنا على البريد الالكتروني Sales@induty.app.