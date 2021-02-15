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مال وأعمال

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«صندوق النقد» يتوقع نمو اقتصاد البحرين 3.3 %


قال صندوق النقد الدولي إن تعافي اقتصاد البحرين من جائحة كوفيد- 19 سيكون تدريجيا، متوقعا نموا يبلغ 3.3 % هذا العام بعد انكماش 5.4% في 2020. وقال صندوق النقد إن الدين العام ارتفع إلى 133 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102 % في 2019. وأضاف في بيان «فور اشتداد التعافي، ستكون هناك حاجة لتعديل مالي طموح وموات للنمو يتحدد ضمن إطار زمني موثوق متوسط الأجل لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين، ويضع دين الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي». وتابع «سيساعد التعديل أيضا في إعادة بناء الاحتياطات الخارجية وتقوية ربط سعر الصرف، الذي مازال يلبي احتياجات البحرين كدعامة للسياسة النقدية.


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